Чекав на якийсь мотлох: Тарас Тополя розповів про провальний подарунок під ялинкою

На знімальному майданчику новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, вокаліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя зізнався, що засмучувало його на новорічних святах у дитячому садку і якийсь особливий подарунок пам'ятає досі.

Багато людей пам’ятають дитячі свята з Дідом Морозом і Снігуронькою, в яких часто впізнавали своїх вихователів. Та лідера колективу «Антитіла», виявляється, обурював не зовнішній вигляд чарівників, а дещо інше.

«Мені все подобалось, доки я не набрався життєвого досвіду і не зрозумів, що ці Діди Морози і Снігуроньки приносять картонні коробки з несмачними цукерками всередині. Так було в моєму дитинстві, так є і зараз. Я чекав, що в цій коробці буде не якийсь непотріб, а те, чого мені хотілось, наприклад, приставка до телевізора. А це якийсь обман, не можна так до дітей ставитись», – розповів Тарас Тополя в інтерв’ю каналу «Україна».

Утім, вдома на майбутнього музиканта чекали бажані подарунки. Наприклад, автомобіль, який, як тоді Тарасові здавалося, робив вражаючі трюки.

«Пам’ятаю, одного разу мені подарували радіокеровану машинку, яка так мені тоді подобалась, що я був впевнений, що вона може їздити по стінах аж до стелі. Я всім у садочку про це розповідав, хоча, звісно, вона цього не робила. Взагалі дітям треба дарувати ті подарунки, на які вони чекають. Бо ці емоції в дитинстві запам’ятовуються на все життя», – зазначив артист за лаштунками грандіозного новорічного шоу «Привіт, 20-ті!».

Група "Антитіла" на зйомках новорічного шоу «Привіт, 20-ті!»

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу каналу «Україна» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.