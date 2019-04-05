"Відвал башки": MARUV шокувала "кривавим" кліпом на пісню Siren Song (відео 18+)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Шанувальники MARUV в невимовному захваті
MARUV (Анна Корсун) нарешті зробила довгоочікуваний кліп на свою пісню Siren Song, яка встигла стати скандальною. Адже саме з цією піснею українська виконавиця брала участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, виграла його, а потім відмовилася їхати в Тель-Авів.
І ось, шанувальники відвертої співачки дочекалися від неї нову відеороботу. І MARUV виправдала всі найсміливіші очікування. Кліп - однозначно на 18+.
Відверті сцени чергуються зі стилем "треш": солістка купається в кривавій ванній, лежить в ліжку з дівчатами - і все в крові. Відверті танці і пози, викликаючі вбрання і неоднозначні натяки – все витримано в скандальній стилістиці MARUV .
MARUV - Siren Song
Під відео на youtube-сторінці з'явилися сотні коментарів. І до речі, відео було опубліковано сьогодні, 5 квітня, і зібрав вже понад 88 тисяч переглядів!
- СУПЕР! Хіт, що тут скажеш)) Євробачення Україна точно взяла б)
- Для мене МАРУВ вже переможниця. Нехай удача завжди супроводжує їй!
- Кінцівочка просто блиск!
- Хоч слухаю рок, але Марув подобається, на рівні американських поз-зірок. Класно!
- Кліп витримано в стилі Марув, особливого сюжету немає, але красиві кадри. Не було сенсу знімати дорогий кліп, пісня і так всім зайшла.
- Дуже шикарна робота, те почуття, коли краще ніж в Голлівуді!
- Той момент, коли перший раз в житті протягом перших трьох хвилин дивишся кліп. Очікував більшого, але зійде. Наприкінці звичайно прикольно)
- Вона однозначно була б переможцем ЄВРОБАЧЕННЯ 2019!
- Токо хотів послухати MARUV і тут відео)
- Танець і естетика зробили свою справу, а ще маленький карлик)
- Туди б карлика з "Гри Престолів". Був би кращий дебют 8 сезону)))
- Відвал бошки, BANG! Чекаємо концерту в Пітері!
- Шикарно, кінцівка взагалі вбила, не дарма місяць чекав!
MARUV в новому кліпі Siren Song
Нагадаємо, раніше MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах.