Дерзкая школьница: MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах (видео)

Первым гостем «Золотой недели» на @energyrussia стала исполнительница популярного трека #DrunkGroove», певица @maruvofficial. В откровенном интервью она рассказала ведущим о своем неучастии на Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и даже впервые показала как выглядит ее муж! Специально для гостей открытой студии и слушателей радиостанции #Maruv вживую исполнила несколько треков: #Foryou, #Focusonme и #SirenSong. Сюрпризом стала совместная коллаборация Maruv и Саймона: в композиции #SirenSong они вместе зачитали рэп. Хочешь увидеть, как это было? Тогда смотри запись эфира на #YouTube-канале радио Energy!( ссылка в шапке профиля)

A post shared by Radio ENERGY (@energyrussia) on Mar 25, 2019 at 11:17am PDT