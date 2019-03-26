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Дерзкая школьница: MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 18:29
Дерзкая школьница: MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах (видео)
Анна Корсун MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Радиостанция опубликовала записи живого выступления MARUV

Анна Корсун продолжает подогревать скандалы вокруг себя. Отказавшись представлять Украину на Евровидении 2019, MARUV при этом не отказалась от концертов в России. Певица недавно сообщила на своей instagram-страничке, что находится в Москве. При этом Корсун дала интервью радиостанции ENERGY. Более того, украинская певица даже спела вживую несколько своих знаковых песен в студии.  

И конечно же, MARUV не отказала себе в удовольствии появиться на студии в откровенном образе. Анна Корсун выбрала одновременно сдержанный, но провокационный и чувственный образ. Подписчики Ани даже назвали ее "дерзкой школьницей".

Так, на Корсун – черный сарафан длины мини, под который она надела белую гипюровую блузу под горло с длинными рукавами.

Образ дополняют высокие замшевые ботфорты. А также стильные тонкие солнцезащитные очки с белой оправой.

Анна Корсун MARUV

Анна Корсун

Анна Корсун MARUV в московской студии радио ENERGY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Конечно, поклонники исполнительницы поспешили оставить отзывы под ее новыми фото:

  • "Для меня, как для гея, Марув - это единственная женщина-богиня, ради которой я готов на все"
  • "Очень крутая"
  • "Роскошная!"
  • "Анечка, ты - огонь!"
  • "Ты лучшая. Порви их всех"
  • "Лучшая!"
  • "Анюта, вы лучшая, продолжайте в том де духе"
  • "Восхитительная"

Также большая часть комментариев относится к самому факту пребывания украинской исполнительницы в России:

  • "Так Крым чей? Вы в Москве! Говорите Крым украинский а зачем ехать в Москву, где все считают Крым российским?"
  • "Беспринципный человек, там и оставайся"
  • "Так и знала, что от Евровидения она отказалась, потому что в России больше бабок предложили( фу"
  • "И она еще возмущается, чего ее на Евровиденье не пропустили... У нее каждая вторая фотка из России"
  • "Никаких принципов, где платят, туда и летит"

Также на instagram-страничке радиостанции опубликовали видео выступлений MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первым гостем «Золотой недели» на @energyrussia стала исполнительница популярного трека #DrunkGroove», певица @maruvofficial. В откровенном интервью она рассказала ведущим о своем неучастии на Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и даже впервые показала как выглядит ее муж! Специально для гостей открытой студии и слушателей радиостанции #Maruv вживую исполнила несколько треков: #Foryou, #Focusonme и #SirenSong. Сюрпризом стала совместная коллаборация Maruv и Саймона: в композиции #SirenSong они вместе зачитали рэп. Хочешь увидеть, как это было? Тогда смотри запись эфира на #YouTube-канале радио Energy!( ссылка в шапке профиля)

A post shared by Radio ENERGY (@energyrussia) on

Видео: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV снялась в горячей фотосессии для турецкого глянца.

Отметим также, что на церемонии музыкальной премии YUNA 2019 MARUV была названа "Открытием года". Певица блеснула экстравагантным нарядом

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