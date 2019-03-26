Дерзкая школьница: MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах (видео)

Радиостанция опубликовала записи живого выступления MARUV
Анна Корсун продолжает подогревать скандалы вокруг себя. Отказавшись представлять Украину на Евровидении 2019, MARUV при этом не отказалась от концертов в России. Певица недавно сообщила на своей instagram-страничке, что находится в Москве. При этом Корсун дала интервью радиостанции ENERGY. Более того, украинская певица даже спела вживую несколько своих знаковых песен в студии.
И конечно же, MARUV не отказала себе в удовольствии появиться на студии в откровенном образе. Анна Корсун выбрала одновременно сдержанный, но провокационный и чувственный образ. Подписчики Ани даже назвали ее "дерзкой школьницей".
Так, на Корсун – черный сарафан длины мини, под который она надела белую гипюровую блузу под горло с длинными рукавами.
Образ дополняют высокие замшевые ботфорты. А также стильные тонкие солнцезащитные очки с белой оправой.
Анна Корсун MARUV в московской студии радио ENERGY (фото: instagram.com/maruvofficial)
Конечно, поклонники исполнительницы поспешили оставить отзывы под ее новыми фото:
Также большая часть комментариев относится к самому факту пребывания украинской исполнительницы в России:
Также на instagram-страничке радиостанции опубликовали видео выступлений MARUV.
Первым гостем «Золотой недели» на @energyrussia стала исполнительница популярного трека #DrunkGroove», певица @maruvofficial. В откровенном интервью она рассказала ведущим о своем неучастии на Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и даже впервые показала как выглядит ее муж! Специально для гостей открытой студии и слушателей радиостанции #Maruv вживую исполнила несколько треков: #Foryou, #Focusonme и #SirenSong. Сюрпризом стала совместная коллаборация Maruv и Саймона: в композиции #SirenSong они вместе зачитали рэп. Хочешь увидеть, как это было? Тогда смотри запись эфира на #YouTube-канале радио Energy!( ссылка в шапке профиля)
Видео: instagram.com/maruvofficial
Напомним, ранее MARUV снялась в горячей фотосессии для турецкого глянца.
Отметим также, что на церемонии музыкальной премии YUNA 2019 MARUV была названа "Открытием года". Певица блеснула экстравагантным нарядом.