"Латексная конфетка": MARUV взбудоражила фанов "горячим" фотосетом

MARUV показала поклонникам новые "горячие" фото
Анна Корсун (MARUV) знает, как интриговать и захватывать дух своих поклонников, которой у украинской исполнительницы стало еще больше после скандала вокруг Евровидения 2019. Напомним, что Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе, вызвав немалый резонанс как среди украинских, так и зарубежных СМИ. Анна Корсун же, похожу, никак не переживает по этому поводу. Певица продолжает давать концерты, выступать на радио, давать интервью – ее "слышимость" на волне скандала стала только громче.
Также MARUV не дает покоя своим фанатам и недоброжелателям новыми горячими фотосессиями. Отметим, что у Анны Корсун сформировался очень эпатажный сценический образ с "насыщенным налетом" сексуальности и откровенной провокации. А одна из последних фотосессий певицы прямое тому подтверждение.
Так, на своей instagram-страничке MARUV то и дело балует поклонников сочными снимками. Девушка позирует в черных латексных ботфортах-чулках на очень высоких шпильках и платформе, таких же лаковых перчатках и ультракоротком прозрачном мини-платье. На некоторых фото на Ане – красная пуховая куртка и лаковая панамка.
"Философия дня: "Виски в тиски, соски в носки", – подписала новый снимок MARUV.
Провокационная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
На другом фото Корсун интригует, уточняя у фанатов, ждут ли они клип к ее новой песне "Siren Song" (именно с этой композицией MARUV выиграла на Нацотборе на Евровидение 2019).
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Поклонники Ани поспешили прокомментировать ее новые снимки:
Отметим, ранее певица уже публиковала фото из этой фотосессии – и даже более провокационные:
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Напомним, ранее MARUV показала пикантные фото с выступления "для взрослых".