"Латексная конфетка": MARUV взбудоражила фанов "горячим" фотосетом

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала поклонникам новые "горячие" фото

Анна Корсун (MARUV) знает, как интриговать и захватывать дух своих поклонников, которой у украинской исполнительницы стало еще больше после скандала вокруг Евровидения 2019. Напомним, что Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе, вызвав немалый резонанс как среди украинских, так и зарубежных СМИ. Анна Корсун же, похожу, никак не переживает по этому поводу. Певица продолжает давать концерты, выступать на радио, давать интервью – ее "слышимость" на волне скандала стала только громче.

Также MARUV не дает покоя своим фанатам и недоброжелателям новыми горячими фотосессиями. Отметим, что у Анны Корсун сформировался очень эпатажный сценический образ с "насыщенным налетом" сексуальности и откровенной провокации. А одна из последних фотосессий певицы прямое тому подтверждение.

Так, на своей instagram-страничке MARUV то и дело балует поклонников сочными снимками. Девушка позирует в черных латексных ботфортах-чулках на очень высоких шпильках и платформе, таких же лаковых перчатках и ультракоротком прозрачном мини-платье. На некоторых фото на Ане – красная пуховая куртка и лаковая панамка.

"Философия дня: "Виски в тиски, соски в носки", – подписала новый снимок MARUV.

Провокационная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На другом фото Корсун интригует, уточняя у фанатов, ждут ли они клип к ее новой песне "Siren Song" (именно с этой композицией MARUV выиграла на Нацотборе на Евровидение 2019).

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники Ани поспешили прокомментировать ее новые снимки:

"Вы тут на Беллу Хадид похожи, я вообще подумала это она"

"Вы как Белла Хадид, только красивее!"

"Хорошая философия и конкурсы интересные"

"Может поменять носки с тисками. Так как то складнее, что ли"

"Виски в тиски, соски в носки, готовьтесь к взрыву мозга, тут не до тоски. Отбросте свои маски, сдесь не место ласке, ты как Шахиризада, от сказки к сказке"

"Умница и красавица! Вчера видел как вы блистали интеллектом у Азамата Мусагалиева! Горжусь! Респект!"

"Красавица неимоверная! Крутая!"

"Шикарна, как всегда"

"Ну много можно хорошего сказать, девушка огонь!"

"Восхитительная внешность"

Отметим, ранее певица уже публиковала фото из этой фотосессии – и даже более провокационные:

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV показала пикантные фото с выступления "для взрослых".