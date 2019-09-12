На Танцах со звездами 2019 готовят громкую свадьбу: все подробности

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (Фото: пресс-служба)

Судьи Танцев со звездами и телеканал "1+1" приготовили сюрприз для зрителей

На проекте Танцы со звездами сыграют громкую свадьбу. Екатерина Кухар и Александр Стоянов, самая яркая пара украинского балета официально станут мужем и женой уже в воскресенье, 15 сентября, в прямом эфире четвертого выпуска Танцев со звездами. Такой подарок им решили сделать судьи и телеканал "1+1".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: пресс-служба)

Как сообщила Екатерина Кухар, они с Александром Стояновым пять лет назад именно 15 сентября повенчались в церкви.

"5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда с Александром считали венчание для нашей семьи самым важным, чем официальный брак, несмотря на то, что все при первой же возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально жениться и отпраздновать это событие всей Украиной", - рассказала балерина.

Ее супруг добавил, что репетиция свадьбы у них уже была, в Америке. Их друзья решили устроить им официальную церемонию прямо на сцене, но этот брак действителен только на территории США.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: пресс-служба)

"В прошлом году, в декабре наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать для нас сюрприз: после нашего спектакля "Щелкунчик" организовали церемонию бракосочетания прямо на сцене - это было символично. Поскольку наши отношения начались именно из спектакля "Щелкунчик". Расписывал нас один из актеров спектакля, он был церемониймейстер и официально имел на это право. Однако этот брак действует только на территории США. После этого мы решили узаконить наши отношения в Украине", - добавил Стоянов.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: пресс-служба)

Вести церемонию будет Юрий Горбунов и Тина Кароль. Молодожены обменяются кольцами и клятвами под пышным венцом. Тамадой будет Леся Никитюк, которая приготовила конкурсы и обряды. В конце церемонии зрители смогут увидеть первый танец молодоженов.

Посмотреть на восхитительное шоу можно будет в воскресенье, 15 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1".

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