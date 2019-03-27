Супер-женщина: Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму

Поклонники отметили, что Слава и ее мама - прекрасны
Слава Каминская любит делиться фото со своей семьей. Певица часто публикует трогательные снимки и видео с детьми (сын Леонард и дочка Лаура), а также мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. А вот мама в ее instagram-истории появляется редко. Недавно Каминская показала новые фото с прогулки, на которых с солисткой поп-группы НеАнгелы также позирует ее молодая мама. И к слову, женщины предстали в очень даже стильных образах.
Так, Слава Каминская позирует в укороченных бело-голубых джинсах, бордовой водолазке, кедах и в розовой шубке из искусственного меха. Из аксессуаров – стильная бордовая сумка и кепи от Ruslan Baginskiy.
Мама Славы выбрала более простой образ: синие джинсы, короткая дутая куртка, шарф и также кеды, как у звездной дочери.
Слава Каминская с мамой
При этом Каминская также рассказала поклонникам, как она выбирает вещи и какое у нее в принципе отношение к брендам, стоимости нарядов.
"Я никогда не придаю внимания стоимости вещей (а в последствии и их количеству) Они либо удобны и по душе, либо - нет. И в моем гардеробе царит равноправие, там есть место и для #дорогоБАгато, и для плаща "ДнепроХренМехСталь" с барахолки за 150 грн)) Прикольно, когда за адекватные деньги можно найти что-то себе и родных не обделить", - пишет Каминская.
Стильная Слава Каминская
Поклонники Каминской поспешили оставить свои отзывы:
Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".
А до этого солистка НеАнгелов продемонстрировала необычный образ в духе 90-х, чем-то напомним героиню культового фильма "Матрица".