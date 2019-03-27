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Супер-женщина: Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 13:16
Супер-женщина: Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму
Слава Каминская

Поклонники отметили, что Слава и ее мама - прекрасны

Слава Каминская любит делиться фото со своей семьей. Певица часто публикует трогательные снимки и видео с детьми (сын Леонард и дочка Лаура), а также мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. А вот мама в ее instagram-истории появляется редко. Недавно Каминская показала новые фото с прогулки, на которых с солисткой поп-группы НеАнгелы также позирует ее молодая мама. И к слову, женщины предстали в очень даже стильных образах.

Так, Слава Каминская позирует в укороченных бело-голубых джинсах, бордовой водолазке, кедах и в розовой шубке из искусственного меха. Из аксессуаров – стильная бордовая сумка и кепи от Ruslan Baginskiy.

Мама Славы выбрала более простой образ: синие джинсы, короткая дутая куртка, шарф и также кеды, как у звездной дочери.

Слава Каминская с мамой

Супер-женщина: Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму

Слава Каминская с мамой

При этом Каминская также рассказала поклонникам, как она выбирает вещи и какое у нее в принципе отношение к брендам, стоимости нарядов.

"Я никогда не придаю внимания стоимости вещей (а в последствии и их количеству) Они либо удобны и по душе, либо - нет. И в моем гардеробе царит равноправие, там есть место и для #дорогоБАгато, и для плаща "ДнепроХренМехСталь" с барахолки за 150 грн)) Прикольно, когда за адекватные деньги можно найти что-то себе и родных не обделить", - пишет Каминская.

Стильная Слава Каминская

Супер-женщина: Слава из НеАнгелов показала свою молодую маму

Стильная Слава Каминская  

Поклонники Каминской поспешили оставить свои отзывы:

  • Я никогда не видела твою маму, но я ее заочно обожаю)
  • Вы супер-женщина, пример для многих!
  • Слава! Ваша Мама супер-женщина!
  • У Вас шикарное чувство стиля!
  • Мама так похудела! Хорошо смотритесь!
  • Класс, очень атмосферно и смешно)
  • Красотки!
  • Слава, если бы Вы не были красивы, муж влюбился бы тогда в Ваш юмор)

Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".

А до этого солистка НеАнгелов продемонстрировала необычный образ в духе 90-х, чем-то напомним героиню культового фильма "Матрица".

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