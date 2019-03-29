"Відрощу собі Джей Ло": Слава з НеАнгелів висловилася про бажану пластичну операцію

Слава Камінська

Камінська зауважила, що колись хотіла штучно "накачати горішок"

Слава Камінська – одна з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу, яка відрізняється відвертістю і щирістю. Приміром, солістка групи НеАнгели ніколи не приховувала, що вдавалася до послуг пластичного хірурга. Нічого поганого в цьому співачка не бачить. І до речі, Камінська якось зазначила, що робила пластичні операції задовго до того, як зустріла свого чоловіка Едгара Камінського (відомий український пластичний хірург).

Співачка стежить за своєю красою і зовнішнім виглядом. І не проти "палстики". Більше того, Слава Камінська навіть зізналася, що якось замислювалася про пластичну операцію в області сідниць. Про це солістка НеАнгелів розповіла в інтерв'ю "Ходять Чутки".

Слава Камінська

Так, разом з журналісткою Слава стала обговорювати переваги американської 49-річної співачки Дженніфер Лопес.

"Вона, мені здається, забальзамувалася ще в тому вигляді, коли ми її вперше побачили. Язик не повертається сказати про неї якусь гидоту, тому що вона пахар, вона офігенно виглядає і кожен раз вона цікава. Може, я буду таким же пахарем, як Джей Ло. Буду пахати, відрощу собі.. Джей Ло", - усміхається співачка, маючи на увазі пружні сідниці американської співачки.

На що журналіст запитує у Камінської, чи не думала вона колись вдатися до пластичної операції і штучно "накачати попу".

"Думала. Я про все думала", - сміється Камінська.

"Взагалі я Едгару казала, що я заміж виходила і думала, що у мене буде олінклюзив, а тут ботекса не допросишся... Він проти! Він мені сказав, що у мене, в принципі, з цим проблем немає, а в мене з цим проблем таки нема і в мене м'язи схильні до того, щоб їх накачувати", - говорить Камінська.

Спортивна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів показала свою молоду маму. Жінки продемонстрували стильні образи.

Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами. Приміром, нещодавно співачка надихнула підписників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".