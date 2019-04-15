"Отпустить, чтобы обрести": Надежда Мейхер рассказала о несбывшейся мечте

Успешная певица и дизайнер Надежда Мейхер удивила своих поклонников неожиданным признанием. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, в юности она мечтала о сцене, однако несколько иной - танцевальной.

Экс-участница "ВИА Гры" опубликовала архивное фото, на котором она в черном боди и пуантах позирует в красивой позе. Надежда поведала, что в то время мечтала о карьере балерины. Однако она очень довольна тем, что имеет сейчас и чего смогла достичь и считает, что все сложилось так, как и должно было.

"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной.

Но не стала)), и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто НЕ судьба. Зато много другого осуществила и реализовала (танцовщица - народные танцы, певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса, предприниматель...) Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. ОТПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ... Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!" - написала Мейхер.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники артистки восхитились ее грацией и красотой и пожелали успехов во всех сферах ее жизни.

"Ух, ну красиво же"

"Надюша, какая вы классная! Не перестаю вами восхищаться, вы пример женственности и красоты!"

"Просто невероятная"

"Самое красивое фото. В нем столько страсти, загадки и печали одновременно"

"Вы очень красивая и грациозная женщина, счастья Вам женского, осуществления всего чего задумали!"

"Восхищаюсь,красавица!!!"

"Надюша Вы большая УМНИЦА!!! И замечательный человек!!!! Так хочется чтобы наши девочки брали с Вас пример!"

"Какая же Вы душевная..."

"Балет пусть без вас как нибудь, нельзя прятать ваш прекрасный голос"

"Надюша, Вы сама грация!!! Так держать!!!"

Напомним, ранее Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой.

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