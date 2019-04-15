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"Отпустить, чтобы обрести": Надежда Мейхер рассказала о несбывшейся мечте


Известная певица сделала откровенное признание

Успешная певица и дизайнер Надежда Мейхер удивила своих поклонников неожиданным признанием. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, в юности она мечтала о сцене, однако несколько иной - танцевальной.

Экс-участница "ВИА Гры" опубликовала архивное фото, на котором она в черном боди и пуантах позирует в красивой позе. Надежда поведала, что в то время мечтала о карьере балерины. Однако она очень довольна тем, что имеет сейчас и чего смогла достичь и считает, что все сложилось так, как и должно было.

"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной.
Но не стала)), и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто НЕ судьба. Зато много другого осуществила и реализовала (танцовщица - народные танцы, певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса, предприниматель...) Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. ОТПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ... Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!" - написала Мейхер.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники артистки восхитились ее грацией и красотой и пожелали успехов во всех сферах ее жизни.

  • "Ух, ну красиво же"
  • "Надюша, какая вы классная! Не перестаю вами восхищаться, вы пример женственности и красоты!"
  • "Просто невероятная"
  • "Самое красивое фото. В нем столько страсти, загадки и печали одновременно"
  • "Вы очень красивая и грациозная женщина, счастья Вам женского, осуществления всего чего задумали!"
  • "Восхищаюсь,красавица!!!"
  • "Надюша Вы большая УМНИЦА!!! И замечательный человек!!!! Так хочется чтобы наши девочки брали с Вас пример!"
  • "Какая же Вы душевная..."
  • "Балет пусть без вас как нибудь, нельзя прятать ваш прекрасный голос"
  • "Надюша, Вы сама грация!!! Так держать!!!"

Напомним, ранее Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой.

Также мы писали о том, что Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

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