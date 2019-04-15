"Відпустити, щоб знайти": Надія Мейхер розповіла про нездійснену мрію

Відома співачка зробила відверте зізнання
Успішна співачка і дизайнер Надія Мейхер здивувала своїх шанувальників несподіваним визнанням. Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, в юності вона мріяла про сцену, однак дещо іншу - танцювальну.
Екс-учасниця "ВІА Гри" опублікувала архівне фото, на якому вона в чорному боді і пуантах позує в красивій позі. Надія розповіла, що в той час мріяла про кар'єру балерини. Проте вона дуже задоволена тим, що має зараз і чого змогла досягти і вважає, що все склалося так, як і повинно було.
"Колись, дуже давно (років 25 тому), ця дівчина мріяла стати балериною.
Але не стала)), і природно не з причини великої спадковості, а тому, що просто НЕ доля. Зате багато іншого здійснила і реалізувала (танцівниця - народні танці, співачка, телеведуча, акторка, дизайнер, поетеса, підприємець...) Так буває, втрачаючи одну мрію, ми можемо реалізувати безліч інших. ВІДПУСТИТИ, ЩОБ ЗНАЙТИ... Скільки в цій фразі сенсу і неоднозначності. Удачі вам!!!" - написала Мейхер.
Шанувальники артистки захопилися її грацією і красою та побажали успіхів у всіх сферах її життя.
Нагадаємо, раніше Надія Мейхер зачарувала мережу природною красою.
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