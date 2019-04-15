"Відпустити, щоб знайти": Надія Мейхер розповіла про нездійснену мрію

Успішна співачка і дизайнер Надія Мейхер здивувала своїх шанувальників несподіваним визнанням. Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, в юності вона мріяла про сцену, однак дещо іншу - танцювальну.

Екс-учасниця "ВІА Гри" опублікувала архівне фото, на якому вона в чорному боді і пуантах позує в красивій позі. Надія розповіла, що в той час мріяла про кар'єру балерини. Проте вона дуже задоволена тим, що має зараз і чого змогла досягти і вважає, що все склалося так, як і повинно було.

"Колись, дуже давно (років 25 тому), ця дівчина мріяла стати балериною.

Але не стала)), і природно не з причини великої спадковості, а тому, що просто НЕ доля. Зате багато іншого здійснила і реалізувала (танцівниця - народні танці, співачка, телеведуча, акторка, дизайнер, поетеса, підприємець...) Так буває, втрачаючи одну мрію, ми можемо реалізувати безліч інших. ВІДПУСТИТИ, ЩОБ ЗНАЙТИ... Скільки в цій фразі сенсу і неоднозначності. Удачі вам!!!" - написала Мейхер.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники артистки захопилися її грацією і красою та побажали успіхів у всіх сферах її життя.

"Ух, ну красиво ж"

"Надюша, яка ви класна! Не перестаю вами захоплюватися, ви приклад жіночності і краси!"

"Просто неймовірна"

"Найкрасивіше фото. В ньому стільки пристрасті, загадки і печалі одночасно"

"Ви дуже красива і граціозна жінка, жіночого щастя Вам, здійснення чого задумали!"

"Захоплююся,красуня!!!"

"Надюша Ви велика РОЗУМНИЦЯ!!! І чудова людина!!!! Так хочеться щоб наші дівчата брали з Вас приклад!"

"Яка ж Ви душевна..."

"Балет нехай без вас як небудь, не можна ховати ваш прекрасний голос"

"Надюша, Ви сама грація!!! Так тримати!!!"

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер зачарувала мережу природною красою.

Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом зі строкатою блузкою.