В отличном настроении: Анджелина Джоли стильно прошлась по магазинам с двойняшками Нокс и Вивьен

Пока весь “цвет мирового шоу-бизнеса” публикует фото роскошных нарядов с красной дорожки кинопремии Золотой глобус, Анджелина Джоли проводит время с детьми. 44-летняя актриса в последнее время крайне редко посещает светские вечеринки. Хотя еще в 2019 году она блистала на “Золотом глобусе”. Едва ли не все последние новости со знаменитой красоткой так или иначе связаны с ее семейным положением. Похоже, Джоли решила наверстать упущенное и стать “примерной мамой”. В очередной раз голливудская дива попала под прицел папарацци во время семейной прогулки по магазинам.

Отметим, что Анджелине с детьми не привыкать становиться героями светских хроник. Семью часто “преследуют” фотографы во время шопинга. Как обычно, отдельного внимания также заслуживает повседневный образ актрисы.

Так, экс-супруга Брэда Питта (кстати, он получил статуэтку “Золотой глобус” в номинации “Лучший актер второго плана”) выбрала объемный образ для похода по магазинам. Перед папарацци Джоли “позировала” в длинном черном оверсайз-пальто, скрывающее формы своей обладательницы. Образ состоит также из кружевного топа и белой юбки длины миди. Завершением ансамбля стали кожаные черные ботфорты на каблуке.

Актриса также не стала отказываться и от традиционных для своего образа солнцезащитных очков. У актрисы было на удивление хорошее настроение: она выпила кофе из одноразового стаканчика и смеялась вместе с детьми.

К слову, в “модный поход” со своей звездной мамой отправились двойняшки Нокс и Вивьен. Дети также предпочли образы в стиле casual: простые джинсы и футболки.

Скриншоты в материале: instagram.com/outfitsbylylbit

Двойняшки родились 12 июля 2008 года. Право опубликовать первые снимки младенцев было продано за 14 миллионов долларов одному из американских изданий, что сделало снимки одними из самых дорогостоящих в истории современного Голливуда.

Напомним, ранее Джонни Депп воссоединился с экс-женой и детьми на Рождество.