Золотой глобус-2020: топ-10 самых роскошных нарядов с красной дорожки

Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Любуемся самыми красивыми платьями

Золотой глобус – премия, которую называют репетицией «Оскара». Звезды, получившие почетную награду, имеют все шансы заполучить и заветную статуэтку, о которой мечтает каждый актер. В этом году триумфаторами вечера стали Хоакин Феникс за фильм "Джокер", лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в ленте «Джуди». Нашумевший фильм «Однажды в Голливуде» получил сразу несколько премий, включая «Лучший сценарий фильма», «Лучший фильм в жанре комедия-мюзикл», «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт), а почетный «Золотой глобус» получил Том Хэнкс. Полный список победителей вы можете найти здесь.

Хоакин Феникс и Брэд Питт (фото: instagram.com/goldenglobes)

Как обычно, не менее внимания, чем награды, привлек и внешний вид звезд. Роскошные вечерние наряды – одна из главных отличительных особенностей подобных премий. Большинство знаменитостей следовали дресс-коду, облачившись в длинные платья, а также смокинги. Были и те, кто решил выделиться оригинальными костюмами и мини-платьями.

Цветовая гамма также осталась классической: здесь было много золота, серебра, а также белый, черный, красный. Но небесно-голубой, как у Рене Зеллвегер, или черно-белый горошек, как у Зои Кравиц, также смотрелись более чем выгодно и вполне уместно.

Мы выбрали топ-10 самых необычных и запоминающихся образов. Хотя на красной дорожке было множество стильных нарядов, которые, без сомнения, заслуживают внимания. И остановиться на 10-ти было весьма сложно. Любуемся!

Зои Кравиц и Леонардо Ди Каприо Джессика Альба

Скарлетт Йоханссон

Николь Кидман

Шарлиз Терон

Кейт Бланшетт

Дженнифер Лопес

Дженнифер Энистон

Мишель Уильямс

Рене Зеллвегер

(фото: instagram.com/goldenglobes; принтскрины instagram.com/fashiontomax)