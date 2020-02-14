В откровенных нарядах у бассейна: Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в стильной съемке

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда запускает свою обувь

Ева Лонгория порадовала новым проектом – звезда разработала линию обуви для крупного польского интернет-магазина Eobuwie. Называться она будет Longoria Shoe Collection. Об этом знаменитая красотка сообщила в своем микроблоге, что собирается порадовать поклонников новинками уже в марте. А пока что поделилась кадрами из рекламной кампании, где выступила, разумеется, главной моделью.

Ева в новой съемке (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева позирует возле бассейна, примерил откровенные наряды. Первый образ составили блестящее платье с запахом и высоким разрезом. На ногах у нее красуются изысканные босоножки в тон наряду. Завершают картину яркий макияж с накладными ресницами и укладка легкими волнами.

Лонгория выглядит потрясающе! (фото: instagram.com/evalongoria)

Второй лук не менее стильный и соблазнительный. Стилист подобрал Еве облегающий белый комбинезон, свободного кроя пальто, а также ботильоны на высоких каблуках. Выразительный макияж, роскошная укладка… Выглядит Лонгория просто роскошно!

Поклонники принялись писать, что уже мечтают о такой обуви. А также, что Ева невероятно красивая. Нужно отметить, что фото 44-летней актрисы в облегающем черном комбинезоне, которое она показала еще вчера, также относится к данной съемке. По всей видимости, линия будет включать все виды обуви – от открытых летних до комфортных на более прохладную погоду.

Ева в ботфортах (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева – настоящая икона стиля, которая обожает шопинг и обувь, в частности. Коллекция стильных "пар" Лонгории постоянно пополняется. Причем она, в отличие от большинства звезд, которые отдают предпочтение спортивной обуви, любит разнообразие. А классических лодочек на шпильке разных цветов у нее и вовсе целый арсенал. Еще одна обожаемая модель у Евы – ботфорты-чулки леопардовой расцветки, которые создала давняя подруга Лонгории Виктория Бекхэм.