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Еще стройнее! Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой в самой модной юбке сезона

Lite » Мода 29.01.2020 - 19:28
Еще стройнее! Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой в самой модной юбке сезона
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса показала новый образ

Ева Лонгория часто блистает на светских мероприятиях, каждый раз придумывая себе новый стильный образ. И если последние два выхода она посвятила белому оттенку, актуальному даже в холодное время года. То теперь переключилась на его противоположность – вечную классику, черный.

Еще стройнее! Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой в самой модной юбке сезонаЕве к лицу как белый... (фото: instagram.com/evalongoria)

Образ 44-летней звезды составили черный гольф, черная плиссированная юбка длиной до щиколоток (к слову, эта модель вновь на пике популярности), а также телесного оттенка сапоги. Небанальным total black лук сделали детали: контрастная обувь, подчеркнутая линия талии с помощью ремня, а также переливчатая ткань юбки. Получилось ненавязчиво и стильно.

Сама Ева, по всей видимости, особенно оценила в своем образе обувь. Она написала, что просто в восторге от своих сапог. К слову, недавно Лонгория демонстрировала еще один беспроигрышный вариант на выход – замшевые ботфорты на шпильках леопардового оттенка, которые создала Виктория Бекхэм для своей новой коллекции.

Еще стройнее! Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой в самой модной юбке сезона

Так и черный... (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники высоко оценили образ звезды, а также похвалили ее совершенную фигуру. Которая, нужно отметить, благодаря черному оттенку, а также регулярным физическим нагрузкам стала еще стройнее.

Еще стройнее! Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой в самой модной юбке сезона

Ева умеет носить все цвета (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Лонгория часто снимает для своих фолловеров целые видеоуроки с разнообразными упражнениями на все группы мышц. Судя по ним, главный упор звезда «Отчаянных домохозяек» делает на верхней части тела. Так, она упорно трудится над прокачкой мышц спины и рук, а также регулярно делает упражнения для ног и ягодиц. Недавно она продемонстрировала несколько новых, которые выполняет на специальной фитнес-сфере. Стоит взять на вооружение!

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