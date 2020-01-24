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В блестящих брюках и на шпильках: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в стильном наряде

Lite » Мода 24.01.2020 - 21:37
В блестящих брюках и на шпильках: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в стильном наряде
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса порадовала новым образом

Ева Лонгория не упускает случая продемонстрировать свою фигуру, даже посещая рабочие мероприятия. В этот раз на встречу она отправилась в необычном образе – деловом и в то же время женственном. За основу звезда выбрала серебристые брюки с высокой посадкой, слегка зауженные книзу. А дополнила их черным гольфом, черными туфлями на высоких шпильках и серебристой цепочкой на шее. Получилось блестяще во всех смыслах!

В блестящих брюках и на шпильках: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в стильном наряде

Ева выглядит просто блестяще! (фото: instagram.com/evalongoria)

В подписи к фото Ева написала о важности для нее комфортных перелетов. «Моя работа – по всему миру, так что можно с уверенностью сказать, что комфорт и легкость – это то, что мне нужно, учитывая разницу во времени, и иногда джетлаг играет большую роль... Прохождение через Меджлис аэропортов Дубая сделало нашу поездку в и из Дубая намного лучше!!».

В блестящих брюках и на шпильках: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в стильном нарядеВ блестящих брюках и на шпильках: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в стильном нарядеВ блестящих брюках и на шпильках: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в стильном нарядеАктриса работает над фигурой (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники оценили образ звезды на все 100%, отметив ее стройность и красоту. К слову, сториз 44-летняя актриса посвятила мотивации поклонников: она вновь продемонстрировала, как работает над своей спортивной формой. Звезда показала серию новых упражнений: для ног, ягодиц, рук и мышц спины. Хрупкая Ева делает сложные выпады со штангой в руках и упражнения на баланс. «Я вернулась к этому сегодня», – написала красотка, добавив «уставший» смайлик.

К слову, в этот раз Лонгория сменила черную форму на более жизнерадостную. Она надела ярко-розовые легинсы, которые дополнила топом с переплетами на спине, а завершили образ белые кроссовки. Что ж, смотреть, как работает Ева над своей фигурой – одно удовольствие! Не удивительно, что она стала фитнес-иконой для многих фолловеров. Поклонники часто пишут ей в комментариях, что именно Лонгория заставила их встать с дивана и заняться фигурой.

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