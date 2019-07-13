Откровенное декольте: Леся Никитюк вызвала споры нарядом с красной дорожки

Леся Никитюк только вернулась из солнечного Сорренто, где весело отгуляла свадьбу своей коллеги по тревел-шоу "Орел и Решка" и подруги Регины Тодоренко, как снова отправилась на важное мероприятие. Теледива поехала в Одессу на международный кинофестиваль, который стартовал 12 июля в Национальном театре оперы и балета. Звезда поделилась на Instagram-страничке первыми кадрами с красной дорожки и показала, какой наряд выбрала для выхода в свет.

Леди Ле блистала в длинном платье в пол с экстремальным декольте до талии, а также пикантным разрезом до бедра. Наряд звезды фиолетово-бирюзового цвета переливался, меняя оттенок. Кстати, эффектный макияж и укладку Лесе пришлось делать буквально перед самым выходом на красную дорожку, но результатом ведущая осталась довольна.

Правда, наряд знаменитости для красной дорожки с муаровыми переливами пришелся по вкусу далеко не всем поклонникам. Многие подписчики раскритиковали звезду за ее выбор, назвав платье неудачным. Другие же решили поддержать теледиву и оставили для нее теплые слова и комплименты, сравнив Леди Ле с русалкой.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я думаю, что вживую платье было эффектным! И Леся в нем как черноморская русалка!", "Леся красуня і сукня чудова! Трохи схожа на русалочку", "Платье не очень, как ты могла такое выбрать?", "Ты королева красной дорожки", "Леся - да! Платье - нет! Мне похоже на платье из 90-х", "Леся, плаття не дуже, а ви супер", "Ну Афродита!", "Я звичайно не Коляденко,але в цій сукні ти злилася з нею... Будемо думати що це не вдалий кадр", "Леся красуня, але плаття не для Вашої фігури", - выражали свое мнение фаны.

Скриншот комментариев

В сториз Леся показала фото и видео подготовки к выходу на красную дорожку, а также своего дефиле перед зрителями, которые приняли народную любимицу тепло и радушно, искупав в овациях.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала яркое фото среди подсолнухов. На эффектном кадре теледива оголила плечи.

Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала формы в купальнике без фотошопа и обработок.