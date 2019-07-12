ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Улыбка ярче солнца": Леся Никитюк восхитила красочным фото в поле подсолнухов

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.07.2019 - 17:58
"Улыбка ярче солнца": Леся Никитюк восхитила красочным фото в поле подсолнухов
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая сделала "традиционное" фото по дороге в Одессу

Похоже, что по дороге из Киева в Одессу находится очень живописное поле подсолнухов, в котором просто невозможно не сфотографироваться. Активно едущие на Одесский кинофестиваль знаменитости с удовольствием позируют среди живописных пейзажей и делятся яркими фото в сети. Травести-дива Монро устроила там настоящую фотосессию, а вот телеведущая Леся Никитюк ограничилась одним кадром, зато весьма эффектным и красочным.

"Богиня ламината" позировала среди подсолнухов в белом мини-платье с оголенными плечами и солнцезащитных очках. Леся кокетливо прикасается рукой к волосам и счастливо улыбается.

"Традішинал фотка фром Одеська траса", - прокомментировала Никитюк.

&quot;Улыбка ярче солнца&quot;: Леся Никитюк восхитила красочным фото в поле подсолнухов

Фото: Леся Никитюк  (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики поспешили засыпать ее комплиментами. Многие также отметили, что немногим ранее Леси похожим фото поделился и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и в шутку начали интересоваться, не вместе ли они ехали и не фотографировали ли друг друга.

  • Вы с Зеленским вместе едете ??
  • Зеленский фоткал )
  • Сегодня у Зеленского фото в подсолнухах , и у Вас)))
  • З Зеленським один одного фотографували?
  • А де Зеленський ??
  • Ууу Зеленський фоткав?
  • Ты шо, з Зеленским друг друга фоткали?
  • Новий флеш моб почав Президент
  • Вы с нашим президентом не встретились случайно?))
  • Улыбка ярче солнца
  • Презідент стайл фото
  • Подсолнух среди подсолнухов!
  • Леся как подсолнушек 
  • Красунечка
  • Чудесна фотка, Лесю
 

Скриншот комментариев  (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк удивила фигурой в купальнике без фотошопа.

Стоит сказать, что на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто Леся Никитюк поймала букет невесты.

"Просто куколка": Леся Никитюк поразила стилем в эффектном мини В полотенце и без макияжа: Леся Никитюк засветила роскошный бюст на фоне заката
Новости Украины фестивальЛеся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь