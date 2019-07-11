"Просто куколка": Леся Никитюк поразила стилем в эффектном мини

Никитюк, как всегда, на стиле!
Леся Никитюк - еще та модница. Украинская телеведущая пользуется любым моментом, чтобы блеснуть стилем, а также похвастаться модными новинками. Кроме того, Леся всегда старается следовать последним fashion-трендам. Не стал исключением и ее недавний стильный выход.
Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в ультра модном образе этого лета. На Лесе - короткая мини юбка под кожу. При этом спереди через всю юбку кокетливо проходит молния . Дополнительно юбка украшена карманами.
Образ довершает простая футболка в черно-белую полоску. Но примечательны именно аксессуары. Телеведущая подобрала комбинацию в алых тонах - массивные солнцезащитные очки с красной оправой, а также маленькую красную сумочку через плечо с массивной пряжкой. Вышел стильный и эффектный образ на лето.
Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники телеведущей тут же принялись комментировать ее новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Кстати, Леся Никитюк действительно очень часто публикует образы длины мини. У телеведущей с начала этого лета собрался уже целый фотоальбом различных образов в мини-юбках и платьях. И следует отметить, что телеведущая выглядит потрясающе.
Недавно Леся отмечала, что секрет ее стройности прост. Более того, в последнее время у нее даже не особо времени тренироваться.
“Я багато працюю і після “Танців з зірками” зовсім не займаюсь спортом - немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато...не завжди тільки воду”, - писала у себя в сети Леся.
Стройная Леся Никитюк в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее в полотенце и без макияжа Леся Никитюк засветила роскошный бюст на фоне заката. Телеведущая показала несколько фото со свего недавнего путешествия в Италию, где прошла свадьба Тодоренко и Топалова.
Кстати, ранее стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу.