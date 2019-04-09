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Відверта MARUV показала, як розслабляється з чоловіком в Дубаї (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 13:28
Відверта MARUV показала, як розслабляється з чоловіком в Дубаї (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Анна Корсун також опублікувала рідкісний кадр з чоловіком

MARUV (Анна Корсун) вирішила відпочити і відсвяткувати своє нове творче досягнення. Відзначимо, що всього кілька днів тому, 5 квітня, скандальна співачка презентувала шанувальникам довгоочікуваний і дуже провокаційний кліп на пісню Siren Song, з якою вона мала б представляти Україну на Євробаченні 2019. Але, як відомо, ситуація з Нацотборами в цьому році закінчилася гучними скандалами. І в підсумку, Україна не буде приймати участі в міжнародному пісенному конкурсі.

Як би те не було, MARUV з цього приводу не переймається. Після скандалу її популярність тільки зросла, як і інтерес до пісні. Буквально в день виходу екстремально відвертого кліпу пародію на пісню Siren Song випустив український ведучий і блогер Володимир Остапчук, забавно обігравши ситуацію навколо Євробачення 2019.

Після презентації кліпу MARUV вирушила в Дубай! При цьому поки що співачка не поспішає описувати деталі своєї поїздки. Тільки публікує час від часу фото і короткі відео в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці. Але і цього поки що досить.

Анна Корсун в Дубаї

Анна Корсун в Дубаї (фото: instagram.com/maruvofficial)

Так, Анна Корсун показу шикарні види, судячи з усього, з вікна свого готельного номера. Бачимо величезне колесо огляду "Око Дубая", будівництво якого вже майже завершено. Помпезне відкриті обіцяє відбутися в середині 2019 року.

На іншому знімку MARUV демонструє підтягнуту фігуру, тільки от в закритому купальнику з квітковим принтом. Дівчина позує на тлі басейну від готелю.

Пізніше співачка опублікувала знімок під час вечірньої прогулянки по річці.

А також фото зі своїм чоловіком – Олександром Корсуном.

Марув з чоловіком

Анна Корсун і її чоловік Олександр Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

Відверта MARUV показала, як розслабляється з чоловіком в Дубаї (фото)

Відверта MARUV показала, як розслабляється з чоловіком в Дубаї (фото)

Анна Корсун в Дубаї (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV розбурхала фанів "гарячим" фотосетом. Шанувальники назвали її "гарячою цукеркою".

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