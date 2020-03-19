Откладываем в потоке дел: Полякова назвала важное правило особой близости родителей с детьми

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова обещает поклонникам читать сказки каждый вечер

Оля Полякова, несмотря на карантин из-за коронавируса, продолжает работать! Украинская “Королева ночи” сообщила об этом своим поклонникам в instagram-сториз. Певица отметила, что 18 марта она была еще на работе. Однако в ближайшие дни уже также перейдет на домашний режим. И одно из дел, которым Полякова планирует заняться во время незапланированного отдыха, весьма необычно. А именно — чтение сказок с дочками Машей и Алисой. Присоединиться к этому процессу Оля предлагает также своим подписчикам в онлайн-режиме.

Как выяснилось, Ольга уже давно обещала своим поклонникам читать для их детей сказки на ночь. Исполнительница подчеркивает, что чтение книг с детьми дает массу плюсов. Во-первых, это важный момент душевной близости со своим ребенком. Во-вторых, таким образом родители прививают детям любовь к чтению. В-третьих, это развивает фантазию ребенка.

“Правило моей жизни #9 - Во всем нужно искать повод для положительных эмоций и пользы! Вот и сейчас, оказавшись на карантине со своими дочками, я решила озаботиться вопросом, который, как мне хорошо известно, беспокоит каждую современную маму. Это чтение с детьми. Мы же в потоке дел и забот все время откладываем, а ведь это так важно и нужно. Привить любовь к чтению, к книгам, развивая воображение и речь наших детей, и одновременно, испытывая особую близость”, — пишет Полякова.

Теперь исполнительница обещает каждый вечер посвящать 20-30 минут этому занятию. Более того, она будет выходить в прямой эфир с подписчиками.

“Поэтому, я решила, чтобы эти дни проходили с пользой и удовольствием - каждый вечер в прямом эфире читать для Маши и Алисы, и для вас с вашими детьми сказку. Будем читать и на украинском, и на русском. По 20-30 минут, не больше. А, чтобы это было с особенной пользой и интересом, то правило будет такое - я читаю несколько страниц, потом читают мои дети, а потом ровно страницу читают уже для вас лично ваши дети - благо, сказки можно скачать в телефон. А на следующий день начинаем новую! Уверена, нам всем понравится! А сейчас вопрос! С какой сказки начать? Пишите свои предложения и обязательно поделитесь ссылкой на наши вечерние чтения с теми, у кого есть дети и кому это также могло бы быть интересно!”, — подытожила Полякова.

Певица уточнила, что живое чтение будет стартовать на ее instagram-страничке в 22:00!

Поклонники же Оли поспешили оставить комментарии и предложения под ее новым предложением.

“Давайте казку про королеву ночі, Оля Полякова”

“Прекрасная идея) я вот три дня назад начала читать сказки своей годовалой дочке на ночь и проблемы с засыпанием куда-то исчезли. Это действительно полезно”

“Я в детстве любила когда мама читала мне Остров сокровищ, Робинзон Крузо, Тарзан”

“Снежная королева!!”

“Оля, моему маленькому мужчинке 2,5 года и он очень любит, когда я ему сказку про "красную шапочку" рассказываю. Она коротенькая и я был бы очень вам благодарен, если она прозвучит для него из ваших уст!”

“Эй секундочку , как же это здорово”

“Супер Идея!Люблю сказку О Царе Султане!)”

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic