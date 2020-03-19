Выходит очень хорошо! Юрий Горбунов похвастался спортивными достижениями 3-летнего сыночка

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ведущий показал, чем занимается во время карантина

Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей и 3-летним сыночком Иваном коротает время на картине дома. Семейная пара находит, чем занять ребенка, ведь теперь у них появилось больше времени на общение с малышом. Так, звездная мама приобщила мальчика к творчеству, а также во время своего первого прямого эфира в Instagram призналась, что стараеться всячески увлечь Ивана, чтобы весело и с толком провести вместе время, но фантазия иссякает и тогда приходиться прибегать к помощи подсказок и советов из Интернета. Звездный же папа приучает Ивана к спорту, а точнее - знакомит с йогой. Юрий поделился фото, на котором вместе с сыном практикует одну из основных асан.

Ведущий и мальчик в удобной спортивной одежде разместились на полу друг напротив друга и приняли позу "собака мордой вверх". Хоть лица ребенка не видно, зато можно рассмотреть его в полный рост.

"Карантин - це несподівано багато часу для сім’ї, і гарний привід навчити йоги сина! "Собака мордою вверх" у нього дуже гарно виходить!" - похвастался шоумен достижениями сына.

Фото: Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники с интересом изучили фото, а также стали восхищаться образцовой звездной семьей.

Подросли. Фигурка у сына папина

Який вже великий Івасик. Здоров'я

Це прикрасно, ви чудові. Я ваша фанатка. Щастя вам, здоров'я, бережіть себе

Але синочок ваш виріс!

Клас, такі милі

Скриншот комментариев

К слову, Катя также не против приобщиться к йоге и надеется, что муж станет ее учителем и поможет освоить техники выполнения упражнений.

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий опубликовал еще и фото с женой. Пара разместилась на ступеньках внутри своего частного дома, ведущая предпочла не делать макияж и дать коже отдохнуть от косметики. Шоумен пообщал поклонникам провести прямой эфир и ответить на все вопросы, а также пригласили виртуально провести вечер у камина.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что Катя Осадчая поделилась списком любимых кинокартин для нескучного времяпровождения.