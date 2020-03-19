Відкладаємо в потоці справ: Полякова назвала важливе правило особливої близькості батьків з дітьми

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова обіцяє шанувальникам читати казки кожен вечір

Оля Полякова, незважаючи на карантин через коронавіруса, продовжує працювати! Українська "Королева ночі" повідомила про це своїм шанувальникам в instagram-сторіз. Співачка зазначила, що 18 березня вона була ще на роботі. Однак у найближчі дні вже також перейде на домашній режим. І однією із справ, якою Полякова планує зайнятися під час незапланованого відпочинку, вельми незвична. А саме — читання казок з доньками Машею і Алісою. Приєднатися до цього процесу Оля пропонує також своїм підписникам в онлайн-режимі.

Як з'ясувалося, Ольга вже давно обіцяла своїм шанувальникам читати для дітей казки на ніч. Виконавиця підкреслює, що читання книг з дітьми дає масу плюсів. По-перше, це важливий момент душевної близькості зі своєю дитиною. По-друге, таким чином батьки прищеплюють дітям любов до читання. По-третє, це розвиває фантазію дитини.

“Правило мого життя #9 - У всьому потрібно шукати привід для позитивних емоцій і користі! Ось і зараз, опинившись на карантині зі своїми дочками, я вирішила потурбуватися питанням, яке, як мені добре відомо, турбує кожну сучасну маму. Це читання з дітьми. Ми ж в потоці справ і турбот весь час відкладаємо, а це так важливо і потрібно. Прищепити любов до читання, до книг, розвиваючи уяву й мову наших дітей, і одночасно, відчуваючи особливу близькість", — пише Полякова.

Тепер виконавиця обіцяє кожен вечір присвячувати 20-30 хвилин цьому заняттю. Більш того, вона буде виходити в прямий ефір з підписниками.

“Тому, я вирішила, щоб ці дні проходили з користю і задоволенням - кожен вечір в прямому ефірі читати для Маші і Аліси, і для вас з вашими дітьми казку. Будемо читати і українською, і російською. По 20-30 хвилин, не більше. А, щоб це було з особливою користю та цікавістю, то правило таке - я читаю кілька сторінок, потім читають мої діти, а потім рівно сторінку читають вже для вас особисто ваші діти - благо, казки можна завантажити на телефон. А на наступний день починаємо нову! Впевнена, нам всім сподобається! А зараз питання! З якої казки почати? Пишіть свої пропозиції і обов'язково поділіться посиланням на наші вечірні читання з тими, у кого є діти і кому це також могло б бути цікаво!", — підсумувала Полякова.

Співачка уточнила, що живе читання буде стартувати на її instagram-сторінці в 22:00!

Шанувальники ж Олі поспішили залишити коментарі та пропозиції під її новим постом.

"Давайте казку про королеву ночі, Оля Полякова"

“Прекрасна ідея) я ось три дні тому почала читати казки своїй однорічній дочці на ніч і проблеми з засипанням кудись зникли. Це дійсно корисно"

"Я в дитинстві любила коли мама читала мені Острів скарбів, Робінзон Крузо, Тарзан"

"Снігова королева!!"

“Оля, моєму маленькому мужчинке 2,5 роки і він дуже любить, коли я йому казку про "червону шапочку" розповідаю. Вона коротенька і я був би дуже вам вдячний, якщо вона прозвучить для нього з ваших вуст!"

"Гей секундочку , як же це здорово"

“Супер Ідея! Люблю казку Про Царя Султана!)"

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic