"Отказались работать": Анна Седокова пожаловалась на выступление в Москве

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Музыкальная аппаратура отказалась работать на сильном морозе, а Анна Седокова - нет

Сложные погодные условия российской столицы помешали выступлению украинской певицы Анны Седоковой на концертной площадке под открытым небом, о чем она пожаловалась своим фанатам.

На своей страничке в Instagram наша соотечественница, которая сейчас живет на две страны (Россию и США), разместила отрывок видео с концерта на открытой площадке, на котором видно, как замерзшие музыканты и певица выступают на лютом морозе. Вокруг них — клубы пара от дыхания, а в камеру летят хлопья снега.

Видео: "Рука примерзла к микрофону", - Анна рассказала о сложностях концертной жизни (instagram.com/annasedokova)

"Микрофон и мониторы сегодня отказались работать на морозе . Решила выступать сегодня в перчатках , так как вчера рука примёрзла к микрофону, пока меня не спасла маленькая девочка варежкой с тигрёнком. Так и выступала", - написала Анна Седокова под видео в Instagram.

Кроме того она поделилась своими внутренними переживаниями, которые чувствовала во время исполнения песни.

Скриншот: Комментарий Анны Седоковой к видео (instagram.com/annasedokova)

"Сегодня пела на улице #НЕМОГУ Вмесите с дыханием и паром казалось , я освобождалась от того , что так мешает и живет внутри. Я решила, что теперь на каждом концерте буду ее петь . Ведь это мое лекарство. Пусть и плацебо", - написала она.

Поклонники посочувствовали артистке и посоветовали беречь себя.

Скриншот: Комментарий к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Анечка, так же и простудиться можно! Берегите свой красивый звонкий голос!", - написали они в комментариях под видео.

Напомним, что Анна Седокова не стала брать зимний отпуск, и рассказала почему не печалиться по поводу отсутствия отдыха, назвав три забавные причины.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии.

Интересные факты об Анне Седоковой (видео: РБК-Украина)