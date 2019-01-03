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"Отказались работать": Анна Седокова пожаловалась на выступление в Москве

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2019 - 12:30
"Отказались работать": Анна Седокова пожаловалась на выступление в Москве
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Музыкальная аппаратура отказалась работать на сильном морозе, а Анна Седокова - нет

Сложные погодные условия российской столицы помешали выступлению украинской певицы Анны Седоковой на концертной площадке под открытым небом, о чем она пожаловалась своим фанатам. 
На своей страничке в Instagram наша соотечественница, которая сейчас живет на две страны (Россию и США), разместила отрывок видео с концерта на открытой площадке, на котором видно, как замерзшие музыканты и певица выступают на лютом морозе. Вокруг них — клубы пара от дыхания, а в камеру летят хлопья снега. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микрофон и мониторы сегодня отказались работать на морозе . Решила выступать сегодня в перчатках , так как вчера рука примёрзла к микрофону , пока меня не спасла маленькая девочка варежкой с тигрёнком . Так и выступала) Сегодня пела на улице #НЕМОГУ Вмесите с дыханием и паром казалось , я освобождалась от того , что так мешает и живет внутри ))) Я решила , что теперь на каждом концерте буду ее петь . Ведь это мое лекарство . Пусть и плацебо.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Видео: "Рука примерзла к микрофону", - Анна рассказала о сложностях концертной жизни (instagram.com/annasedokova)

"Микрофон и мониторы сегодня отказались работать на морозе . Решила выступать сегодня в перчатках , так как вчера рука примёрзла к микрофону, пока меня не спасла маленькая девочка варежкой с тигрёнком. Так и выступала", - написала Анна Седокова под видео в Instagram. 

Кроме того она поделилась своими внутренними переживаниями, которые чувствовала во время исполнения песни. 

&quot;Отказались работать&quot;: Анна Седокова пожаловалась на выступление в Москве

Скриншот: Комментарий Анны Седоковой к видео (instagram.com/annasedokova)

"Сегодня пела на улице #НЕМОГУ Вмесите с дыханием и паром казалось , я освобождалась от того , что так мешает и живет внутри. Я решила, что теперь на каждом концерте буду ее петь . Ведь это мое лекарство. Пусть и плацебо", - написала она.

Поклонники посочувствовали артистке и посоветовали беречь себя.

&quot;Отказались работать&quot;: Анна Седокова пожаловалась на выступление в Москве

Скриншот: Комментарий к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Анечка, так же и простудиться можно! Берегите свой красивый звонкий голос!", - написали они в комментариях под видео.

Напомним, что Анна Седокова не стала брать зимний отпуск, и рассказала почему не печалиться по поводу отсутствия отдыха, назвав три забавные причины.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской  столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии.

Интересные факты об Анне Седоковой (видео: РБК-Украина)

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