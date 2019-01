"Отказались работать": Анна Седокова пожаловалась на выступление в Москве

Микрофон и мониторы сегодня отказались работать на морозе . Решила выступать сегодня в перчатках , так как вчера рука примёрзла к микрофону , пока меня не спасла маленькая девочка варежкой с тигрёнком . Так и выступала) Сегодня пела на улице #НЕМОГУ Вмесите с дыханием и паром казалось , я освобождалась от того , что так мешает и живет внутри ))) Я решила , что теперь на каждом концерте буду ее петь . Ведь это мое лекарство . Пусть и плацебо.

