"Відмовилися працювати": Анна Седокова поскаржилася на виступ у Москві

Мікрофон і монітори сьогодні відмовилися працювати на морозі . Вирішила виступати сьогодні в рукавичках , так як вчора рука примерзла до мікрофона , поки мене не врятувала маленька дівчинка рукавичкою з тигром . Так і виступала) Сьогодні співала на вулиці #НЕМОЖУ Разом з диханням і пором здавалося , я звільнялася від того , що так заважає і живе всередині ))) Я вирішила , що тепер на кожному концерті буду її співати . Адже це моє ліки . Нехай і плацебо.

