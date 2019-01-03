"Відмовилися працювати": Анна Седокова поскаржилася на виступ у Москві

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Музична апаратура відмовилася працювати на сильному морозі, а Анна Седокова - ні

Складні погодні умови російської столиці завадили виступу української співачки Анни Сєдокової на концертному майданчику під відкритим небом, про що вона поскаржилася своїм фанатам.

На своїй сторінці в Instagram наша співвітчизниця, яка зараз живе на дві країни (Росії і США), розмістила уривок відео з концерту на відкритому майданчику, на якому видно, як замерзлі музиканти і співачка виступають на лютому морозі. Навколо них — клуби пара від дихання, а в камеру летить сніг.

Відео: "Рука примерзла до мікрофона", - Ганна розповіла про складнощі концертного життя (instagram.com/annasedokova)

"Мікрофон і монітори сьогодні відмовилися працювати на морозі . Вирішила виступати сьогодні в рукавичках , так як вчора рука примерзла до мікрофона, поки мене не врятувала маленька дівчинка рукавичкою з тигром. Так і виступала", - написала Анна Седокова під відео в Instagram.

Крім того вона поділилася своїми внутрішніми переживаннями, які відчувала під час виконання пісні.

Скріншот: Коментар Ганни Сєдокової до відео (instagram.com/annasedokova)

"Сьогодні співала на вулиці #НЕМОЖУ Разом з диханням і пором здавалося , я звільнялася від того , що так заважає і живе всередині. Я вирішила, що тепер на кожному концерті буду її співати . Адже це моє ліки. Нехай і плацебо", - написала вона.

Шанувальники поспівчували співачці і порадили берегти себе.

Скріншот: Коментар до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Ганнуся, так і застудитися можна! Бережіть свій гарний дзвінкий голос!", - написали вони у коментарях під відео.

Нагадаємо, що Анна Седокова не стала брати зимову відпустку, і розповіла чому не сумуватиме з приводу відсутності відпочинку, назвавши три кумедні причини.

Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.

Нагадаємо, раніше Анна Седокова відверто розповіла про особисту трагедію.

Цікаві факти про Анною Сєдоковою (фото: РБК-Україна)