ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Можешь быть жирненькой": Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2019 - 16:02
"Можешь быть жирненькой": Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица во всем находит позитивные стороны

Известная украинская певица, экс-участница трио "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно похвасталась покупкой собственной квартиры в Москве, призналась, что из-за этого у нее не получилось поехать в зимний отпуск. Однако артистка не унывает и во всем находит позитив. Так, на своей странице в Instagram Анна перечислила три причины, почему стоит радоваться отсутствию отпуска.

Звезда также предложила поклонникам привести свои варианты в комментариях. К публикации Седокова прикрепила фото, на котором она в спортивном костюме и пуховике позирует на заснеженной улице в Москве.

&quot;Можешь быть жирненькой&quot;: Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Фоточек из лета пока нет, но нам и тут нормально! Великолепно ! Потрясающая погода! Я считаю , что сила самовнушения наше все. Итак, я сейчас внизу приведу 3 причины радоваться тому, что ты не улетел в отпуск! Предлагаю тебе дополнить мой список своими доводами и за самые крутые получить от меня лайки и троих веселых и находчивых я вечером поздравлю лично в моем сториз! Нравится? Ну понеслась!
1. Можно беспалевно завести еще один аккаунт, чтобы смотреть сториз бывшего! Ведь если бы я была занята на пляже, то явно бы на это у меня не хватило времени.
2. Можно научиться самой делать апероль из шампанского, а не из просекко и изучить этот новый невиданный вкус, потому что тебе лень одеваться и идти по холоду в магазин! Если бы я была на курорте, то там явно бы аперольчик мне мешал какой-то симпатичный бармен и я бы не изобрела новый вкус!
3. Ты можешь быть жирненькой и этого никто не увидит!!! Ведь ты в пальто-одеяле или в фуфайке и 4 штанах, а не в золотом купальнике!!! Ураааа!!! Я так счастлива!!!" - написала певица.

&quot;Можешь быть жирненькой&quot;: Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

&quot;Можешь быть жирненькой&quot;: Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Подписчики Седоковой активно делятся своими вариантами в комментариях.

"Можно пересмотреть все любимые фильмы в кровати, с большим запасом самого вкусненько. В романтичную снежную погоду разве не прекрасно";

"Просто напросто хорошо погулять на корпоративе, прыгнуть на шпагат, итог травма и ты лежишь...моя история к сожалению";

"Можно ловить снежинки ртом и варежками, а потом рассматривать их красоту вместе с ребёнком, Можно лежать всей семьей в пижамах под тёплым одеялом и пересмотреть все части один дома, Можно ходить в гости и наконец увидеться со всеми друзьями, подарить и принять подарочки";

"Можно поиграть в снежки с любимым! а еще лучше-закинуть его в сугроб и хорошенько намылить! На пляже ведь так не получится))) А еще можно слепить снеговика!" - предлагают фолловеры певицы.

&quot;Можешь быть жирненькой&quot;: Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

&quot;Можешь быть жирненькой&quot;: Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии.

Также Седокова призналась в своем отношении к институту брака. Она заявила, что по-прежнему верит в настоящие чувства.

Видео: РБК-Украина

"Прямо балерина": Оля Полякова восхитила пляжным фото из Майами "Заработала сама": Седокова похвасталась собственным жильем в Москве
Новости Украины Анна Седоковаотпускпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь