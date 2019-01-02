"Можешь быть жирненькой": Седокова позабавила плюсами отсутствия отпуска

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица во всем находит позитивные стороны

Известная украинская певица, экс-участница трио "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно похвасталась покупкой собственной квартиры в Москве, призналась, что из-за этого у нее не получилось поехать в зимний отпуск. Однако артистка не унывает и во всем находит позитив. Так, на своей странице в Instagram Анна перечислила три причины, почему стоит радоваться отсутствию отпуска.

Звезда также предложила поклонникам привести свои варианты в комментариях. К публикации Седокова прикрепила фото, на котором она в спортивном костюме и пуховике позирует на заснеженной улице в Москве.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Фоточек из лета пока нет, но нам и тут нормально! Великолепно ! Потрясающая погода! Я считаю , что сила самовнушения наше все. Итак, я сейчас внизу приведу 3 причины радоваться тому, что ты не улетел в отпуск! Предлагаю тебе дополнить мой список своими доводами и за самые крутые получить от меня лайки и троих веселых и находчивых я вечером поздравлю лично в моем сториз! Нравится? Ну понеслась!

1. Можно беспалевно завести еще один аккаунт, чтобы смотреть сториз бывшего! Ведь если бы я была занята на пляже, то явно бы на это у меня не хватило времени.

2. Можно научиться самой делать апероль из шампанского, а не из просекко и изучить этот новый невиданный вкус, потому что тебе лень одеваться и идти по холоду в магазин! Если бы я была на курорте, то там явно бы аперольчик мне мешал какой-то симпатичный бармен и я бы не изобрела новый вкус!

3. Ты можешь быть жирненькой и этого никто не увидит!!! Ведь ты в пальто-одеяле или в фуфайке и 4 штанах, а не в золотом купальнике!!! Ураааа!!! Я так счастлива!!!" - написала певица.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Подписчики Седоковой активно делятся своими вариантами в комментариях.

"Можно пересмотреть все любимые фильмы в кровати, с большим запасом самого вкусненько. В романтичную снежную погоду разве не прекрасно";

"Просто напросто хорошо погулять на корпоративе, прыгнуть на шпагат, итог травма и ты лежишь...моя история к сожалению";

"Можно ловить снежинки ртом и варежками, а потом рассматривать их красоту вместе с ребёнком, Можно лежать всей семьей в пижамах под тёплым одеялом и пересмотреть все части один дома, Можно ходить в гости и наконец увидеться со всеми друзьями, подарить и принять подарочки";

"Можно поиграть в снежки с любимым! а еще лучше-закинуть его в сугроб и хорошенько намылить! На пляже ведь так не получится))) А еще можно слепить снеговика!" - предлагают фолловеры певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии.

Также Седокова призналась в своем отношении к институту брака. Она заявила, что по-прежнему верит в настоящие чувства.

Видео: РБК-Украина