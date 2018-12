"Я стояла на краю": Анна Седокова откровенно рассказала о личной трагедии

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Певица поблагодарила поклонников за поддержку

Популярная певица Анна Седокова решилась поделиться сокровенным и рассказать всю правду о личных переживаниях и испытаниях, через котрые ей пришлось пройти. На своей странице в Instagram она разместила фото и видео со съемок программы "Прямой эфир" Андрея Малахова.

Артистка заверила, что пройти уготованное судьбой было очень сложно, но ей удалось справиться.

"Не смотря на все, что происходило в моей жизни, для меня было очень важно, чтобы передача получилась хорошей и доброй. Чтобы она давала надежду тем, кто оказался в сложной ситуации. Андрей и вся его команда меня в этом поддержали! Когда мне было очень не просто, когда я стояла на краю и больше не было сил бороться, женщина, приставленная ко мне надзирателем, сказала: "It’s just another bump in the road". Это можно перевести примерно как - "Это всего лишь ещё одна кочка на дороге". Нужно не бояться, не молчать, сконцентрироваться на главном и всегда отвечать добром и думать исключительно о детях, потому что нет никого важнее", - воодушевленно заявила исполнительница.

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Поклонники Седоковой поделились своими впечатлениями после просмотра программы с ее участием и отметили, что их растрогала ее мужественность в преодолении жизненных препятствий и искренность, с которой она рассказала о сокровенном.

"Аня, смотреть на Вас приятно. Красивая, женственная, честная. Любое испытание в жизни делает нас сильнее. Дети - это наша жизнь. Я искренне желаю Вам настоящего женского счастья", "Анюта, смотрела и плакала, как несправедливо бывает ... Мы с тобой! Поддерживаем и любим", "Так жаль, что передача была короткой и вы не рассказали, как действительно дела с мужчинами обстоят. Вы шикарная женщина, самая чудесная мама и просто богиня и творческий человек, каждая песня для меня такая проникновенная", - признавались фаны певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com-annasedokova)

Также Анна исполнила в эфире фрагмент своей новой лирической композиции "Не могу" и поблагодарила поклонников за тепло и поддержку, которые те ей щедро дарят.

Мы ранее сообщали, что Анна Седокова рассказала о заветном желании, которое сбылось, принеся ей большую радость.

Также Седокова призналась в своем отношении к институту брака. Она заявила, что по-пержнему верит в настоящие чувства.

Кроме того, Анна Седокова пролила свет на дело о разделе имущества ее бывшего, ныне покойного супруга, отца старшей дочери Алины, футболиста Валентина Белькевича.

Видео: РБК-Украина