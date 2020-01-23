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Ослепительна! Пенелопа Крус блистает в Париже в стильном комбинезоне Chanel

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.01.2020 - 19:32
Ослепительна! Пенелопа Крус блистает в Париже в стильном комбинезоне Chanel
Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса порадовала редким появлением на публике

Пенелопа Крус – редкий гость на светских ивентах. Чаще всего ее можно заметить на масштабных кинопремиях, показах именитых кутюрье и премьерах фильмов с ее участием. Поэтому появление знаменитой испанской актрисы вызывает настоящий фурор. Так, в Париже на днях состоялась премьера ленты "Афера в Майами" (Wasp Network) от Оливье Ассайаса, где Пенелопа сыграла одну из главных ролей. Во французской столице Крус появилась во всем блеске: звезда выбрала необычный наряд и буквально покорила всех присутствующих своей неувядающей красотой.

Ослепительна! Пенелопа Крус блистает в Париже в стильном комбинезоне ChanelОслепительна! Пенелопа Крус блистает в Париже в стильном комбинезоне ChanelОслепительна! Пенелопа Крус блистает в Париже в стильном комбинезоне ChanelПенелопа Крус в Париже (instagram.com/spletnik_ru; instagram.com/lovexpenelopecruz; instagram.com/dequemeolook)

Пенелопа выбрала для выхода комбинезон с длинными рукавами, запахом и широкими штанинами из коллекции Chanel, который дополнила черным ремнем с пряжкой. Ансамбль разбавили черные босоножки, черный клатч, украшенный цепочкой, а также золотые серьги-кольца. Макияж звезде сделали выразительный, с яркими губами и накладными ресницами. Выглядела 45-летняя кинодива просто роскошно!

Ослепительна! Пенелопа Крус блистает в Париже в стильном комбинезоне ChanelПенелопа Крус для Madame Figaro Paris (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

К слову, недавно Пенелопа Крус снялась для известного глянца Madame Figaro, где, помимо прочего, рассказала и о новой роли. Так, Пенелопа призналась: чтобы сыграть жену разведчика Рене Гонзалеса, кубинку с русскими корнями Ольгу Салануеву, ей пришлось приложить немало усилий.

Крус погрузилась в изучение политической ситуации, работала со специалистом, чтобы приобрести нужный кубинский акцент… "Его очень сложно воспроизвести! Мы работали месяцами, ведь эта музыкальность кардинально отличается от испанского языка", – поделилась Пенелопа. Также, по словам Крус, своего персонажа она старалась понять, несмотря на то, что сама звезда поступила бы иначе. "Ольга очень экстремальная в своем выборе и в политике, и в жизни, в отличие от меня", – призналась Пенелопа.

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