ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестиваль

Lite » Мода 02.09.2019 - 15:33
Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестиваль
Пенелопа Крус (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Актриса появилась на красной дорожке в обворожительном платье

Пенелопа Крус – одна из самых главных звезд Венециансокго кинофестиваля. Она уже успела показаться во всей красе на фотоколле в голубом платье от Ralph & Russo, расшитом камнями. Закрытое вверху, с длинными рукавами, оно полной мерой продемонстрировало ее стройные ноги. Дополнили наряд утонченные босоножки на высоком каблуке и украшения с драгоценными камнями. Макияж ей сделали в приглушенных тонах, а волосы уложили легкой волной. Казалось бы – куда краше? Но на очереди – новый невероятной красоты наряд от уже упомянутого бренда.

Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестивальЗатмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестивальПервый наряд Пенелопы (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Вчера, 1 сентября, на кинофоруме был представлен фильм «Осиная сеть» от режиссера Оливье Ассаяса. Пенелопа сыграла в нем одну из главных ролей. На красной дорожке она появилась в белом шифоновом платье Ralph & Russo сезона осень-зима 19-20 с оголенными плечами и корсетом, украшенным перьями и камнями. Многоярусная юбка наряда, состоящая из «пены» оборок, придала всему луку легкости и воздушности. Дополнили образ изысканные украшения от Atelier Swarovski By Penélope Cruz Fine Jewelry, макияж с акцентом на губы и сияющую кожу, а также уложенные в свободную высокую прическу волосы.

Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестиваль

Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестивальПенелопа в шифоновом платье (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Стоит ли говорить, что, появившись перед фотографами и гостями, она буквально приковала к себе все внимание? Роскошная и элегантная, Пенелопа была похожа на сказочную принцессу или же невесту.

Затмила всех: Пенелопа Крус в роскошном наряде покорила Венецианский фестиваль

Пенелопа стала главной звездой дня (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса опубликовала кадр у себя в Instagram, поблагодарив бренд за предоставленный наряд. И тут уже поклонники смогли отвести душу, оставляя многочисленные эмоциональные комментарии под постом актрисы.

К слову, на красной дорожке знаменитсоть блистала одна, без любимого мужчины Хавьера Бардема, который сейчас занят рабочими вопросами. Жаль! Наверняка ему хотелось бы пройтись рядом с такой роскошной женщиной.

Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от Dior Она идеальна: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым чувственным образом
Новости Украины фестивальактрисамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь