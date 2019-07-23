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С каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемке

Lite » Мода 23.07.2019 - 18:29
С каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемке
Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса снялась у известного фешн-фотографа Мерта Аласа

Пенелопа Крус давно является лицом ювелирной марки Swarovski. Более того – специально для бренда она разработала целую коллекцию. Презентация линии прошла в Лондоне в мае. А сейчас, похоже, актриса готова показать новое творение. Несколько часов назад на ее странице появилась информация, что они вместе с Мертом Аласом готовят новый "секретный" проект. Поскольку знаменитости отметили страничку Swarovski в Instagram, то тайна уже наполовину раскрыта.

С каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемкеС каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемке

Пенелопа Крус показала первые кадры из нового преокта (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) 

На снимке, который опубликовала Пенелопа, она предстала в весьма соблазнительном образе. Звезда надела ярко-красный топ в бельевом стиле с внушительным вырезом, который демонстрирует ее пышную роскошную грудь. На шее у нее красуется колье из новой коллекции Swarovski. Глаза звезды густо подведены темным карандашом, а губы оставлены нейтральными. Такой макияж сделал Пенелопу обворожительной и чувственной. Сложно поверить, что ей в мае исполнилось 45 лет!

С каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемкеАктриса давно сотрудничает с ювелирным домом (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) 

Еще одна  интересная деталь ее образа – прическа. Вместо привычных длинных локонов она примерила удлиненное каре. К слову, такая стрижка вот уже несколько сезонов держится в топе самых популярных среди знаменитостей. К фото Крус добавила интригующий хэштег "секретный проект".

С каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемкеС каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемкеКоллекция, разработанная Пенелопой для Swarovski (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) 

Фото со знаменитой актрисой выложил у себя на странице и фотограф. К нему Алас добавил много теплых слов, отметив, что работать с Пенелопой – одной удовольствие. "Съемка с Пенелопой Крус – это всегда мечта, люблю тебя, детка. И спасибо Наде Сваровски за отличный проект". На его снимке Пенелопа надела другую одежду – теперь она в черном топе и кожаной куртке-косухе, черной мини-юбке и на высоких каблуках. Мейк-ап и прическа звезды остались неизменными.  

С каре и откровенным декольте: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемке45-летняя Пенелопа выглядит молодо и свежо (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) 

Сама бизнесвумен, которая сегодня руководит брендом с более чем 120-летней историей, также опубликовала слова благодарности. надя Сваровски написала: "Спасибо за отличную съемку вчера @mertalas и @macpiggott с потрясающей @penelopecruzoficial для нашей кампании @atelierswarovski! Всегда здорово работать с тобой!!". Что ж, ждем с нетерпением! 

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