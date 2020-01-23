ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні Chanel

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2020 - 19:32
Сліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні Chanel
Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса порадувала рідкісним появою на публіці

Пенелопа Крус – рідкісний гість на світських івентах. Найчастіше її можна помітити на масштабних кинопреміях, показах іменитих кутюр'є і прем'єрах фільмів з її участю. Тому поява знаменитої іспанської актриси викликає справжній фурор. Так, у Парижі днями відбулася прем'єра фільму "Афера в Майамі" (Wasp Network) від Олів'є Ассайяса, де Пенелопа зіграла одну з головних ролей. У французькій столиці Крус з'явилася у всій красі: зірка вибрала незвичайнийе вбрання і буквально підкорила всіх присутніх своєю нев'янучою красою.

Сліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні ChanelСліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні ChanelСліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні ChanelПенелопа Крус в Парижі (instagram.com/spletnik_ru; instagram.com/lovexpenelopecruz; instagram.com/dequemeolook)

Пенелопа вибрала для виходу комбінезон з довгими рукавами, запахом і широкими штанинами з колекції Chanel, який доповнила чорним ременем з пряжкою. Ансамбль розбавили чорні босоніжки, чорний клатч, прикрашена ланцюжком, а також золоті сережки-кільця. Макіяж зірці зробили виразний, з яскравими губами і накладними віями. Виглядала 45-річна кінодіва просто розкішно!

Сліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні ChanelПенелопа Крус для Madame Figaro Paris (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

До речі, нещодавно Пенелопа Крус знялася для відомого глянцю Madame Figaro, де, крім іншого, розповіла і про нову роль. Так, Пенелопа зізналася: щоб зіграти дружину розвідника Рене Гонзалеса, кубинку з російськими коренямиОльгу Салануеву, їй довелося докласти чимало зусиль.

Крус поринула у вивчення політичної ситуації, працювала з фахівцем, щоб придбати потрібний кубинський акцент... "Його дуже складно відтворити! Ми працювали місяцями, адже ця музичність кардинально відрізняється від іспанської мови", – поділилася Пенелопа. Також, за словами Крус, свого персонажа вона намагалася зрозуміти, незважаючи на те, що сама зірка вчинила б інакше. "Ольга дуже екстремальна у своєму виборі і в політиці, і в житті, на відміну від мене", – зізналася Пенелопа.

За справу! Єва Лонгорія показала улюблені вправи для струнких ніг і пружних сідниць Відчуття не з приємних: актриса "Жіночого Кварталу" ледь не втратила життя на зйомках фільму
Новини України актриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся