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Осадча знайшла улюблені квіти в Швейцарії, а Горбунов загравав зі скульптурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2019 - 11:56
Осадча знайшла улюблені квіти в Швейцарії, а Горбунов загравав зі скульптурою
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара телеведучих розслабляються в швейцарському містечку

Катя Осадча і Юрій Горбунов продовжують засипати шанувальників яскравими фото зі свого казкового відпочинку в Італії і тепер вже у Швейцарії. Зазначимо, що зоряна пара вирушила до Італії вивчати регіон Тоскана. В результаті Осадча і Горунов добралися до кордону Італії і Швейцарії – до підніжжя гори Монте-Бре і великого озера Лугано (так називається і однойменна місцевість).

Пара навіть порадувала шанувальників своїм стильним виходом. Так, Осадча та Горбунов вирішили повечеряти вже у Швейцарії. При цьому телеведучі блиснули одночасно повсякденними, але стильними образами в білосніжних сорочках.

Тепер же на своїх instagram-сторінка Катя Осадча та Юрій Горбунов показують шанувальникам красу і затишок міста Лугано в Швейцарії.

Наприклад, Осачдая опублікувала селфі з... артишоком. І зазначила, що це її улюблені квіти.

Осадча знайшла улюблені квіти в Швейцарії, а Горбунов загравав зі скульптурою

Катя Осадча і її улюблені квіти (фото: instagram.com/kosadcha)

Також телеведуча опублікувала багато різних фото затишних вуличок Лугано. На деяких бачимо особняки зі скульптурами у дворі, на інших – старі будинки невеликого міста. Зробила Осадча і фото невеликого магазину з вивіскою "salumeria", що з італійської перекладається як "делікатеси".

 

Прогулянка Каті Осадчої та Юрія Горбунова в Лугано (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Осадча та Горбунов зробили незвичайне фото свого відображення в дзеркальній сфері, розташованій в швейцарському місті.

Осадча знайшла улюблені квіти в Швейцарії, а Горбунов загравав зі скульптурою

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А ось Юрій Горбунов на своїй сторінці потішив шанувальників фото зі скульптурою. При цьому зроблений знімок ще під час подорожі по Італії. На фото Горбунов стоїть поруч з жіночою композицією і чіпає їй груди.

"Пім-пім", - жартома підписав Юрій Горбунов.

Горбунов в Італії

Юрій Горбунов в Італії (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники тут же взялися коментувати смішне фото:

  • Ой ви, Горбунович Горбунов!
  • Ох і Горбунов! Шалун))
  • Ви її бентежите)
  • Юра, у Каті набагато краще)))

Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні. Телеведуча постала передкамерами в білосніжному брючному костюмі з оригінальним жакетом на шлейках.

А до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновій спідниці.

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