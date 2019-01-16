Осадчая в Дании вспомнила, как кубики "Лего" заставили ее поверить в чудеса

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая поделилась уникальными воспоминаниями о воспитании старшего сына

Катя Осадчая порадовала поклонников "Світського життя" подготовкой нового сезона 2019 года популярной программы, для съемок которого команда Осадчей отправилась в Данию. При этом телеведущая пока что держит интригу и не признается, с кем именно у нее прошло интервью в далекой стране.

Известно только, что Осадчая, которая ранее впечатлила фото без макияжа, посетила небольшой, но известный во всем мире город Биллунд. Именно здесь была основана легендарная компания по производству конструкторов "Lego". Также в Биллунде находит большой парк развлечений "Леголенд".

В рамках своей первой в 2019 году командировки, Осадчая не отказала себе в удовольствии прогуляться по городу, изучить его "Лего-историю", а также поделиться с подписчиками интересными воспоминаниями о воспитании старшего сына Ильи от первого брака.

Катя Осадчая на "родине" конструктора "Лего" (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, телеведущая отметила, что в ее жизни узнаваемые во всем мире кубики "Лего" появились 16 лет назад — с рождением первого сына.

"С тех пор я знаю о конструкторе все", — улыбается Осадчая.

Ведущая отметила, что когда ее сын был маленький, они посетили "Легопарк" в Мюнхене. И даже посещали тематическую выставку различных скульптур из кубиков.

При этом в пять лет Илья попросил у Деда Мороза подарить ему конструктор, уже снятый с производства.

"Тогда в качестве дедов морозов пришлось поработать консьержам одного парижского отеля, и каким-то чудом на складе возле Парижа нашлись остатки нужной коробки", — вспоминает Осадчая.

Осадчая в городе Биллунд (фото: instagram.com/kosadcha)

Прогуливаясь по небольшому городу Биллунг, телеведущая отметила, что в городе практически все напоминает о его легендарном производстве. Здесь много различных скульптур и зон отдыха, сделанных в стилистике кубиков "Лего".

"В Биллунде кажется, что город построен вокруг развлечений, связанных с конструктором: парк, огромный музей с игровыми площадками на крыше, скульптуры и тематический отель. Зимой парк закрыт, но мы с Ильей решили приехать в Биллунд летом", — уточнила Осадчая.

Осадчая со старшим сыном Ильей (фото: instagram.com/kosadcha)

Также в своем instagram-сториз Осадчая опубликовала несколько снимков с прогулки по городу, а также посещении различных игровых площадок.

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что зимние каникулы Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводили на Мальдивах, откуда телеведущая делилась яркими фото райских уголков острова.

Вернувшись в Украину, Осадчая успела встретить Меланку. При этом для праздничного вечера ведущая выбрала шикарное платье-вышиванку от украинского дизайнера.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)