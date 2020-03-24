Опасный спорт: дочь Оли Поляковой напугала поклонников разбитым лицом

Девушка упала с лошади во время верховой прогулки
В Украине продолжается карантин, и звезды шоу-бизнеса и их дети развлекаются, как могут. К примеру, певица Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой вместе приготовили шоколадные кексы и запечатлели весь процесс на видео для поклонников. 15-летняя Маша кроме того делится в сети эффектными кадрами из более ранних фотосетов, а также не оставила свое увлечение - верховую езду.
Активная девушка отправилась на прогулку верхом по заснеженному лесу, однако что-то пошло не так и Маша упала с лошади. Юная блогерша получила легкие травмы, однако не смогла удержаться от того, чтобы сделать фото для Instagram.
На снимке она сидит на припорошенном снегом песке и задорно улыбается в объектив, при этом на лице у девушки можно увидеть кровь. Конь, к слову, стоит рядом с ней и будто бы тоже позирует на камеру. Полякова-младшая не утратила своего позитива даже в такой ситуации.
"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", - поделилась Мария.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Обеспокоенные подписчики забросали девушку комментариями, призывая быть осторожнее и поскорее поправляться.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша сделала признание о личной жизни и заявила, что у нее есть любимый человек.