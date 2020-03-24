Опасный спорт: дочь Оли Поляковой напугала поклонников разбитым лицом

В Украине продолжается карантин, и звезды шоу-бизнеса и их дети развлекаются, как могут. К примеру, певица Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой вместе приготовили шоколадные кексы и запечатлели весь процесс на видео для поклонников. 15-летняя Маша кроме того делится в сети эффектными кадрами из более ранних фотосетов, а также не оставила свое увлечение - верховую езду.

Активная девушка отправилась на прогулку верхом по заснеженному лесу, однако что-то пошло не так и Маша упала с лошади. Юная блогерша получила легкие травмы, однако не смогла удержаться от того, чтобы сделать фото для Instagram.

На снимке она сидит на припорошенном снегом песке и задорно улыбается в объектив, при этом на лице у девушки можно увидеть кровь. Конь, к слову, стоит рядом с ней и будто бы тоже позирует на камеру. Полякова-младшая не утратила своего позитива даже в такой ситуации.

"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", - поделилась Мария.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Обеспокоенные подписчики забросали девушку комментариями, призывая быть осторожнее и поскорее поправляться.

Как ты так умудрилась?

Будь аккуратнее

Бедняжка, очень красивая

Йомайо! Поправляйся

Бедняга мне так тебя жалко

Машулька Выздоравливай! Люблю тебя и маму........ Вы прелесть! Это старт перед большим взлетом

Конь позирует

Ужас

Бережи себе

Господи Маша,осторожно

Я подумала вы что то снимаете, а это грим

В любой ситуации : фоткаться в Инстаграм

Кататься конечно же круто, но будь осторожнее. Шрамы девушек не красяти можно получить серьезные травмы. А ты такая красоточка и умничка

Позитив нужно искать везде)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша сделала признание о личной жизни и заявила, что у нее есть любимый человек.