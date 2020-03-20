Стильная дочь Оли Поляковой сделала признание о личной жизни

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка заинтриговала откровениями о любимом человеке

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно с размахом отпраздновала свое 15-летие, устроив вечеринку для друзей, следит за модными тенденциями и часто восхищает поклонников стильными образами. На своей странице в Instagram юная красотка продемонстрировала новый эффектный лук в спортивном стиле - светлые "рваные" джинсы и объемный черный худи с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.

Маша устроила веселую фотосессию, позируя на полу на сером фоне в разных позициях. А в подписи к публикации заинтриговала фанов признанием о личной жизни, заявив, что у нее есть любимый человек, но она не скажет, кто же это.

"У вас есть любимый человек, лично у меня да. А кто не скажу", - загадочно написала Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Многие подписчики тут же заподозрили, что Маша имеет в виду свою знаменитую маму. Кроме того, им очень понравился стильный наряд девушки и они оставили ей немало комплиментов.

Красотка

ШЛЯПА ШАНЕЛЬ!!!

Мама скорее всего

Самый любимый ,и родной человек на земле ,это мама!!!!!!

Уверена что это мама. Всегда будет любимой

Красоточка, молодец, королева как и мать

Мама сегодня твоя говорила в прямом эфире

Красивая девочка, борись с негативом, его не избежать. Как говориться_за красоту нужно платить

Красотка. И кто что не говорил, оставайся собой!! Ты прекрасна, и уверенна очень хороший человек)

И конечно же это ваша мама, я ее обожаю

Как дети бывают похожи на родителей! Мамулечкина копия

Зависть и гадость кругом к сожалению , держись девочка ты классная

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой в трендовом весеннем луке засветилась в центре Киева во время карантина.