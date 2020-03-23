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В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 16:32
В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка заслужила "комплимент" от звездной мамы

Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова, на карантине не скучает. Недавно девочка опубликовала фото, сделанное в опустевшем центре Киева – девушка с семьей живет в самом сердце столицы и с удовольствием гуляет по историческим улочкам. Теперь же дочь звезды решила делиться результатами своих фотосетов из личного архива, ведь Маша занимается моделингом и мечтает связать свою жизнь с творчеством, правда, не знает, на какой сфере остановиться. А пока дочь "Королевы ночи" публикует свои эффектные фотосеты, один из которых произвел впечатление даже на ее маму.

Маша запечатлена в белом платье-рубашке оригинального кроя с открытым и приспущенным плечом. Она добавила наряду "изюминку" в виде кожаного коричневого пояса-корсета с баской, подчеркнувшего ее тонкую талию. Девушка распустила волосы и продемонстрировала макияж в естественных тонах.

"Мама сказала: нехрена себе! А вы как опишите эту фотку?" - оставила провокационную подпись под эффектными кадрами Маша.

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девушки разделили мнение ее проницательной мамы и искупали Машу в комплиментах.

  • Красива мамина копія
  • Шикарна
  • Очень красивая
  • Бомба
  • Красотка супер, вся в маму
  • Как ты повзрослела

Скриншот комментариев

Еще один яркий сезонный фотосет – Маша в красной эко-шубке с уютным капюшоном и крупными надписями на подоле. Она дополнила расслабленный образ светлыми укороченными джинсами и массивными белыми кроссовками.

"Как вам на улице, после похолодания, уже успели утеплиться?" - поинтересовалась девушка.

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В комментариях фолловеры Маши пожаловались на резкую сменц погоды, но и не забыли оставить комплименты для юной модели.

  • 1 фото ВЕЛИКОЛЕПНОЕ, как и модель!
  • Красотка
  • Гарна
  • Симпатичная
  • Настоящая принцесса.Дочь королевы

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

В кожаном корсете и яркой шубке: дочь Оли Поляковой вызвала фурор ярким фотосетом

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова с дочками Машей и Алисой показала, как приготовить аппетитные кексы дома.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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