Опасная гейша: Анна Буткевич снялась в горячей фотосессии для XXL

Актриса и модель Анна Буткевич постоянно экспериментирует и пробует себя в новых амплуа. В этом году Анна успела не только записать свой дебютный сингл, выступить моделью сразу трех показов в рамках New York Fashion Week, сняться в кинокартине в Лос-Анджелесе, но и стать лицом осеннего номера журнала XXL. Для Анны это первый опыт сотрудничества с мужским глянцем.

На страницах издания певица позирует полуобнаженной. По словам Анны, эта соблазнительная фотосессия – подарок особенному для нее мужчине.

Перед объективом fashion-фотохудожника Андрея Иваськива актриса предстала в образе сексуальной гейши: яркой и опасной внешне, сильной и уверенной внутренне. Над ее образом работала стилист Елена Атаманенко, известная сотрудничеством с Яниной Соколовой, группой “Время и Стекло”, MONATIK, Артемом Пивоваровым и другими представителями украинского шоу-бизнеса.

В блиц-интервью XXL актриса рассказала о съемках в украинском кино, намекнула на известный теле-проект, в котором хотела бы поучаствовать, рассказала о мужчине своей мечты: "Главное, чтобы с человеком не хотелось расставаться, а если придется – хотелось бы поскорее встретиться вновь. И еще – бесконечное желание целоваться".

Анна также анонсировала международный шпионский триллер с ее участием – Наследие лжи. Премьера картины совместного производства Украины и Великобритании состоится уже в 2020 году. Режиссером фильма выступил Адриан Бол, а коллегами актрисы по съемочной площадке стали украинские и международные звезды: Скотт Адкинс, Уильям Форсайт, Юлия Соболь, Онор Нифси, Сергей Калантай, Гордон Александр и Джон Хейлс.

Анна Буткевич - Без Гриму

Сейчас Анна продолжает стремительно развиваться как сольный артист. Этой осенью она представит поклонникам свой дебютный музыкальный клип на песню “Без Гриму”.

Напомним, ранее стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.