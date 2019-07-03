"А муж видел?" Дорофеева появилась топлес на страничках мужского глянца

Дорофеева и Завгородний сменили несколько образов во время съемки
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив – группа "Время и Стекло" – украсили свежий выпуск популярного мужского глянца XXL (летний выпуск). В сети уде появилась целая серия знойных фото, на которых Дорофеева позирует в соблазнительных нарядах, а Позитив выступает в роли неприступного "мачо".
Похвастаться ярким фотосетом уже поспешила Дорофеева на своей instagram-страничке, опубликовав фото обложки и парочку снимков. Отмечается, что фотосессия прошла на яхте.
"Мчим на волнах VISLOVO в свежем XXL. Ты с нами?" – подписала фото обложки Дорофеева.
Группа "Время и Стекло" на обложке XXL
В целом на глянцевых фото Надя появляется в нескольких нардах. Так, певица блистает перед камерами в закрытом купальнике, а также в красном бикини! Среди нарядов – белоснежный пиджак-платье, а также комбинезон в блестках.
На одном из снимков Надя позирует топлес, в одних только брюках. Рядом – Позитив.
Завгородний также сменил несколько образов. Основной – в свободной рубашке и летних брюках.
Отмечается, что в интервью Дорофеева и Завгородний поделились планами на предстоящий масштабны концерт в столичном Дворце Спорта, который запланирован на осень этого года.
Группа "Время и Стекло" для украинского XXL
Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее яркие фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.
Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.