Вот оно, счастье! Романтичная Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым

Лилия Подкопаева нечасто балует подписчиков фото со свои возлюбленным Игорем Дубинским , поэтому такие снимки всегда вызывают умиление в сети. Пара живет в США и воспитывает троих детей, включая общую дочь Эвелину, которой в сентябре исполнится один годик. Так, Лилия опубликовала новое полное нежности фото с любимым мужчиной.

Пара позирует в полутьме за столиком в заведении. Лилия в пестрой блузке прижалась поближе к Игорю , а он притянул ее за талию и прижался щека к щеке. Спортсменка не скрывает счастливых глаз, а Игорь улыбается в камеру.

Лилия Подкопаева показала нежность с любимым (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту", - подписала гимнастка романтический кадр.

Красивая пара!

Вы такая замечательная пара. Счастья вашей семье. Лилия, вы пример для многих! Уважаю вас!

Счастье оно вот

Счастье оно вот... никак не скроешь....Что значит правильный мужчина рядом... От всей души желаю вам всего самого лучшего

Как же это здорово видеть красивую и счастливую женщину, а ведь для этого много не надо, рядом любимый и здоровые детки!

И вид у вас такой влюбленный! И взгляды!

Поцелуйчики!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Подкопаева покорила появлением в стильных платьях-вышиванках. Фото были сделаны в разные периоды жизни Олимпийской чемпионки.