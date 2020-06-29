Вот оно, счастье! Романтичная Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым

Гимнастка поделилась романтичным кадром со второй половинкой
Лилия Подкопаева нечасто балует подписчиков фото со свои возлюбленным Игорем Дубинским , поэтому такие снимки всегда вызывают умиление в сети. Пара живет в США и воспитывает троих детей, включая общую дочь Эвелину, которой в сентябре исполнится один годик. Так, Лилия опубликовала новое полное нежности фото с любимым мужчиной.
Пара позирует в полутьме за столиком в заведении. Лилия в пестрой блузке прижалась поближе к Игорю , а он притянул ее за талию и прижался щека к щеке. Спортсменка не скрывает счастливых глаз, а Игорь улыбается в камеру.
Лилия Подкопаева показала нежность с любимым (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту", - подписала гимнастка романтический кадр.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Подкопаева покорила появлением в стильных платьях-вышиванках. Фото были сделаны в разные периоды жизни Олимпийской чемпионки.
Автор: Lite