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Просто конфетка: Лилия Подкопаева восхитила образами в стильных платьях-вышиванках

Lite » Мода 21.05.2020 - 12:26
Просто конфетка: Лилия Подкопаева восхитила образами в стильных платьях-вышиванках
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева также присоединилась к звездному флешмобу

Сегодня, 21 мая отмечаю День вышиванки. Конечно же, украинские селебритис не остаются в стороне от этого праздника и спешат похвастаться коллекциями ярких нарядов с богатой вышивкой. И похоже, что у Джамалы появилась “конкурентка”. Отметим, что специально ко Дню вышиванки беременная Джамала опубликовала целую серию фото, на которых позирует в пяти разных, но очень красивых платьях с роскошным цветочным орнаментом. Лилия Подкопаева не отстает от модного флешмоба. Как выяснилось, украинская спортсменка также может похвастаться разнообразной коллекцией стильных нарядов.

41-летняя Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике собрала в одном посте фото, на которых позирует в изысканных платьях-вышиванках. В арсенале Подкопаевой есть также очень современные мини-платья, которые отлично подойдут для деловых или вечерних выходов.

“Вышиванка — изысканный символ Украины!” — так подписала серию фото Подкопаева.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, что Лилия Подкопаева проживает в США, а именно — в городе Атланта, штат Джорджия. Здесь проживает ее гражданский супруг, бизнесмен Игорь Дубинский. От которого в сентябре 2019 года спортсменка родила девочку. Малышку назвали Эвелиной.

Вместе со своей именитой матерью также проживают дети от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным — приемный сын Вадим и родная дочь Каролина. К слову, девочку назвали в честь ее крестной матери — певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек).

Тем временем поклонники Подкопаевой также поспешили оставить приятные комментарии под ее новым праздничным постом:

  • Гарні вишиванки і Вам в них добре!
  • Красивая женщина с хорошим вкусом!
  • Наша україночка! Хай щастить!
  • Класно би було, якби всією родиною так фотографувалися)
  • Baby, ты прекрасна!
  • Просто конфетка
  • Невероятно красивая! И дочь маленькая принцесса
  • Красуня! Дуже гарні сукні

Просто конфетка: Лилия Подкопаева восхитила образами в стильных платьях-вышиванках

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее Лилия Подкопаева очаровала редким фото с малышкой Эвелиной на берегу океана.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Лилия Подкопаева
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