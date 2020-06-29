Ось воно, щастя! Щаслива Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим

Лілія Подкопаєва нечасто балує підписників фото зі своїм коханим Ігорем Дубінським, тому такі кадри завжди викликають розчулення в мережі. Пара живе в США і виховує трьох дітей, включаючи спільну доньку Евеліну, якій у вересні виповниться один рік. Так, Лілія опублікувала нове повне ніжності фото з улюбленим чоловіком.

Пара позує в напівтемряві за столиком у закладі. Лілія у строкатій сорочці притиснулася ближче до Ігоря, а він притягнув її за талію і притулився щока до щоки. Спортсменка не приховує щасливих очей, а Ігор посміхається в камеру.

Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Бути закоханим у своє життя. У кожну її мить", - підписала гімнастка романтичний кадр.

Гарна пара!

Ви така чудова пара. Щастя вашій родині. Лілія, ви приклад для багатьох! Поважаю вас!

Щастя ось воно

Щастя ось воно... ніяк не приховаєш....Що значить правильний чоловік поруч... Від усієї душі бажаю вам всього найкращого

Як же це здорово бачити красиву і щасливу жінку, а для цього багато не треба, поруч кохана і здорові дітки!

І вигляд у вас такий закоханий! І погляди!

Поцілунки!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Подкопаєва підкорила появою в стильних сукнях-вишиванках. Фото були зроблені в різні періоди життя Олімпійської чемпіонки.