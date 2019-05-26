"Он идеален!" Настя Каменских растрогала сеть счастливыми свадебным фото

Потап и Настя Каменских с размахом отгуляла долгожданную свадьбу, которую, к слову, праздновали целых два дня, и, как и положено молодоженам, отправились наслаждаться медовым месяцем. Пара улетела в Турцию на частном самолете, а певица радовала поклонники нежными фото и видео со счастливым мужем, которого она не перестает обнимать и целовать, больше не прячась от посторонних глаз. Кстати, поговаривают, что самолет стал свадебным подарком Потапа Насте. Впрочем, сама артистка продолжает умилять поклонников эксклюзивными свадебными фото и щедро делиться своими эмоциями. Так, на странице в Instagram она показала черо-белый снимок, на котором запечатлена во время похода к импровизированному алтарю.

Настя счастливо улыбается и держит в руках нежный свадебный букет. Длинная фата накрывает лицо невесты. Гости щедро обсыпают девушку лепестками роз и не устают снимать происходящее на телефоны, радуясь счастью молодоженов и одаривая их улыбками.

"Wedding day всегда невероятно важный для каждой девушки. И как же радостно, когда он идеален! Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна!" - призналась певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники не переставали поздравлять артистку с долгожданным событием и оставляли искренние пожелания молодой семье, попутно делая комплименты очаровательной невесте.

"Сказочная свадьба", "Давно пора уже было сделать именно так!", "Невероятно красиво!", "Самая классная пара 21-го века. Любви и понимания", "Красотка! Счастья!", "Шикарная невеста!", "Настя, ты умничка во всем и красотка! Поздравляю вас с Лешей, прожить вам в браке очень счастливо, вы очень классно смотритесь, совет вам да бесконечной любви. Вы клевые!", "Красивая пара, дополнение друг друга", - отмечали восторженные комментаторы.

Ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских покорили гостей на свадьбе исполнением своего хита "Не пара" в новой версии.