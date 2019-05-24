"Мы с тобой не пара": Потап и Настя зажгли на свадьбе исполнением знакового хита (видео)

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Гостям и молодоженам также спела босая Тина Кароль

Катя Осадчая и Юрий Горбунов также были среди гостей нашумевшей свадьбы Потапа и Насти Каменских, которая отгремела 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом. Более того, Осадчей и Горбунову выпала еще одна не менее важная роль – они выступили ведущими свадьбы!

Как и многие другие гости одного из самых главных событий украинского шоу-бизнеса, Осадчая также снимала массу фото и видео с торжества. И особенно примечательно видео с вечеринки, когда все собравшиеся пели и танцевали под песни Потапа и Насти.

Так, в объектив Осадчей попал знаковый момент, которого всегда так ждут фанаты звездного дуэта. Потап и Настя исполнили свой хит – песню "Не пара"! Именно с этой песни поклонники впервые познакомились с творчеством дуэта более 10 лет назад. И вот, на своей свадьбы Потап и Каменских вновь спели его! Только вот гости мероприятия отмечали, что правильно теперь уже говорить – Пара!

Кстати, Осадчая также сняла еще один интересный момент. Среди гостей вечеринки также блистала Тина Кароль. Певица босиком спела перед молодоженами!

Напомним, что активно фото и видео снимала также телеведущая Маша Ефросинина, которая пришла на торжество под руку со своим супругом, бизнесменом Тимуром Хромаевым.

Мало того, что пара сверкнула стильными образами – Ефросинина пришла на свадьбу подруги в роскошном синем платье-плисса. Телеведущая также показала несколько моментов со свадьбы. К примеру, она сняла трогательное признание Каменских в любви к Потапу – певица спела свой новый хит "Обіцяю". А также выяснилось, что гостей в этот вечер развлекала Верка Сердючка.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением. В песне есть трогательные слова: "У нас будут красивые дети". Песню Потап представил 23 мая.

Сразу же за ним Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу. Певица трогательно поблагодарила Потапа за понимание, за то, что был готов скрывать их тайну от посторонних долгое время.