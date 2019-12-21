Оля Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением

Полякова продемонстрировала стройную фигуру и показала новые награды
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно рассказала верит ли в приметы високосного года, в этот раз порадовала своих поклонников новым достижением. Певица получила две награды за песни "Эй, секундочку" и "Лед тронулся", которые были признаны "Песней года 2019" по версии телеканала "Украина" и "Новогодней музыкальной платформы". Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
Кроме того, Полякова опубликовала новые фотографии, на которых она предстала перед поклонниками в ярком сценическом костюме. На снимках также хорошо видны "бесконечные" ноги певицы.
Оля Полякова показала новые награды (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фотографии Поляковой не оставили равнодушными даже других знаменитостей, включая Лесю Никитюк и Дашу Астафьеву.
Оля Полякова показала новые награды (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Але королева... это принцесса пишет. Ты красотка", - отметила Никитюк.
Астафьева написала, что ей очень нравится песня "Лед тронулся", и она под нее ужинает после 22:00, и ее при этом не мучает совесть.
Скриншоты с Instagram
Пользователи сети также прокомментировали пост Поляковой.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Оля Полякова показала елку и новогоднее убранство. Поклонники певицы восторженно прокомментировали ее снимки.