Оля Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно рассказала верит ли в приметы високосного года, в этот раз порадовала своих поклонников новым достижением. Певица получила две награды за песни "Эй, секундочку" и "Лед тронулся", которые были признаны "Песней года 2019" по версии телеканала "Украина" и "Новогодней музыкальной платформы". Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Кроме того, Полякова опубликовала новые фотографии, на которых она предстала перед поклонниками в ярком сценическом костюме. На снимках также хорошо видны "бесконечные" ноги певицы.

Оля Полякова показала новые награды (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фотографии Поляковой не оставили равнодушными даже других знаменитостей, включая Лесю Никитюк и Дашу Астафьеву.

Оля Полякова показала новые награды (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Але королева... это принцесса пишет. Ты красотка", - отметила Никитюк.

Астафьева написала, что ей очень нравится песня "Лед тронулся", и она под нее ужинает после 22:00, и ее при этом не мучает совесть.

Скриншоты с Instagram

Пользователи сети также прокомментировали пост Поляковой.

Ноги огонь;

Все песни люблю;

Все песни бомбические! Но самые любимые "Королева ночи" и одна из последних песен, которая так полюбилась мне, и которую я наизусть вместе с вами подпеваю "Ночная жрица";

Лед тронулся!!! Это самый хитовый хит! Мало того, что сама под нее танцую, так уже все, кто зажигал со мной, знают ее, и так же горячо любят!

Ваши песни - это творческие шедевры, трудно выбрать какую-то одну. Все без исключения - хиты для разных возрастных групп. Была свидетелем церемонии вручения наград. Искренне радуюсь вместе с вами, радуйте нас и в дальнейшем новыми хитами!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Оля Полякова показала елку и новогоднее убранство. Поклонники певицы восторженно прокомментировали ее снимки.