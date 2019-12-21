Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла чи вірить в прикмети високосного року, в цей раз порадувала своїх шанувальників новим досягненням. Співачка отримала дві нагороди за пісні "Эй, секундочку" і "Лед тронулся", які були визнані "Піснею 2019 року" за версією телеканалу "Україна" і "Новорічної музичної платформи". Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, Полякова опублікувала нові фотографії, на яких вона постала перед шанувальниками у яскравому сценічному костюмі. На знімках добре видно "нескінченні" ноги співачки.

Оля Полякова показала нові нагороди (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фотографії Полякової не залишили байдужими навіть інших знаменитостей, включаючи Лесю Никитюк і Дашу Астаф'єву.

Оля Полякова показала нові нагороди (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Альо королева... це принцеса пише. Ти красуня", - зазначила Никитюк.

Астаф'єва написала, що їй дуже подобається пісня "Лед тронулся", і вона під неї вечеряє після 22:00, і її при цьому не мучить совість.

Скріншоти з Instagram

Користувачі мережі також прокоментували пост Полякової.

Ноги вогонь;

Всі пісні люблю;

Всі пісні бомбічні! Але найулюбленіші "Королева ночи" і одна з останніх пісень, яка так полюбилася мені, і яку я напам'ять разом з вами підспівую "Ночная жрица";

Лед тронулся!!! Це самий хітовий хіт! Мало того, що сама під неї танцюю, так вже всі, хто запалював зі мною, знають її, і так само палко люблять!

Ваші пісні - це творчі шедеври, важко вибрати якусь одну. Всі без винятку - хіти для різних вікових груп. Була свідком церемонії вручення нагород. Щиро радію разом з вами, радуйте нас і надалі новими хітами!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Оля Полякова показала ялинку і новорічне оздоблення. Шанувальники співачки захоплено прокоментували її знімки.