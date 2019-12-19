Невероятная сказка: Оля Полякова показала елку и новогоднее убранство (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А вот в январе 2020 года Полякова отправится в США

Оля Полякова, которая ранее восхитила соблазнительными формами в роскошном платье, уже подготовилась к встрече Нового 2020 года. Кстати, новый год обещает быть для украинской “Королевы ночи” очень насыщенным буквально с первого месяца. Но об этом немного позже. На своей страничке в сети instagram в разделе “сториз” певица опубликовала “экскурсионное” видео, на котором в деталях показала нарядную новогоднюю елочку и убранство дома.

Так, Полякова отметила, что за новогодним декором она обратилась в одну из компаний, которая предоставляет подобные услуги. В этом году на елке “Королевы ночи” распустились орхидеи! Конечно же, искусственные. Среди игрушек также коньки и различные шарики. В целом новогодний декор получился в тонах сиреневого и розового - смотрится очень нежно. Еще одна новогодняя композиция расположилась на камине.

“Невероятно”, - восхищается Полякова. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Видео: youtube/ Glam Wish

Более того, уже известно, чем Оля Полякова будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

Исполнительница опубликовала фото, позируя вместе со своей командой. Полякова уточнила, что все получили американские визы и к новой поездке готовы.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк! Жду вас мои любимые!!!”

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Полякова призналась, на что тратит заработанный чемодан денег в новогоднюю ночь.