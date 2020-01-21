Оля Полякова в "сочном" наряде заинтриговала фото в необычном месте Мексики

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица обратилась к поклонникам с вопросом

Оля Полякова после мини-тура по Канаде и США решила набраться новых сил и восстановиться в экзотической Мексике. К слову, певица отправилась в путешествие с детьми – Машей и Алисой. Артистка очаровала сеть фото младшей дочери, и девочке тут же напророчили модельное будущее. Маша же уже догнала по росту свою высокую маму, да и внешне певица и ее старшая дочь похожи как две капли воды. В Мексике Оля не ограничивается только пляжным отдыхом. Так, она отправилась на необычную экскурсию и поделилась красочными фото на странице в Instagram.

Оля запечатлена в платье длинны мидакси амарантового оттенка. Наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды, в частности, ее тонкую талию. Горловина и подол платья украшены ажурным кружевом, а талия выделена широким поясом-резинкой. Она дополнила женственный наряд удобными сандалиями и спрятала глаза за солнечными очками.

"Текила тут и вправду хороша! А делают ее из голубой агаввы, которая растет вокруг меня, а именно из огромной шишки, которая под землей! Хотите в сториз процесс приготовления?" - поинтересовалась Оля.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Процесс употребления хотим!" - написал шоумен и юморист Гарик Бирча. "Гарик! В рот!" - ответила певица в шуточной форме.

Поклонники Оли в своем большинстве также захотели собственными глазами увидеть необычное зрелище, но, в первую очередь, одарили артистку комплиментами.

Платтячко бомбезне!

Красуня!

Золушка

Оля, ви в такому платті

Просто Богиня

Какая Вы хорошенькая!

Какая прелесть!

Классное платье

Чудова сукня, яскрава та жива фотографія

Скриншот комментариев

Напомним, что Оля Полякова впечатлила фигурой в купальнике на пляже в Канкуне. Она "посоревновалась" с дочкой Машей, которая также покрасовалась в бикини.