Когда дочь уже с тебя: Оля и Маша Поляковы померялись фигурами в бикини

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники пришли в восторг от длинных ножек певицы и ее дочки

Оля Полякова дала несколько выступлений в США, после чего вместе с дочерьми отправилась на отдых в соседнюю Мексику, на курорт Канкун. К слову, не обошлось без происшествий - артистка рассказала, что перед самым выездом в аэропорт она обнаружила, что потеряла свой и младшей дочки паспорта. Однако в итоге все обошлось и они в полном составе добрались до места назначения, где звезда и отпраздновала свой день рождения - 17 января ей исполнилось 36 лет.

Оля продолжает принимать поздравления, а заодно и наслаждаться пляжным отдыхом. В своем Instagram она выложила новый яркий кадр, которым буквально "взорвала" сеть - ведь они с 14-летней дочкой Машей решили "помериться" фигурами в бикини! На снимке мама и дочка держатся за руки и запечатлены в прыжке на пляже с белоснежным песком.

На Марии темно-зеленый купальник, а ее звездная мама отдала предпочтение белому. Обе они выглядят очень счастливыми и могут похвастаться точеными фигурками.

"Когда дочь уже с тебя ...))) а ты все ещё телочка)))" - с юмором прокомментировала Полякова.

Фото: Оля Полякова с дочкой Машей (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики певицы пришли в восторг и засыпали ее комплиментами, восхищаясь стройностью ее и Маши и особенно нахваливая их длинные стройные ноги. Также они в очередной раз отметили поразительную схожесть Оли со старшей дочкой и заявили, что они выглядят, как сестрички.

Крутые девчонки

Суперские

Какое позитивное фото :) красоточки

Олічка ви з донечкою дуже класні

Богини просто

Ноги , бесконечные...! Такие только у Ольки Поляковой и у ее дочки !!!

Красотки

Девочки ваши ножки это просто

Эти ноги сводят меня с ума

Ви класні обидві

Класс. А тело супер. Особенно вашы длинные ножки

Мама реально фору даст дочке

Красотки, мама и доця

Вааау, які крутііі

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова в купальнике соблазнила идеальными формами на пляже в Мексике.