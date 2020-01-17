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Вся в маму! Дочь Поляковой в купальнике покорила стройностью в Мексике

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2020 - 11:22
Вся в маму! Дочь Поляковой в купальнике покорила стройностью в Мексике
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова позировала у океана

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, вместе с мамой уехала в Мексику, где коротает время на пляже, наслаждаясь солнцем и океаном. Девушка провела зимние каникулы в США, где у певицы был запланирован тур. В частности, она прошлась по Нью-Йорку и показала трендовый стрит-стайл образ на Бродвее. Теперь же настал черед пляжных фото, которыми уже успела поделиться мама Маши, а дочка решила не отставать от звездной родительницы.

Так, Маша запечатлена на фоне океана в раздельном купальнике нежного пудрового оттенка с оригинальным оформлением лифа. Девушка демонстрирует стройную фигуру и смеется, прикрыв глаза. Ее длинные роскошные волосы заплетены в косу.

"Что может быть лучше, чем солнце, море и песок, а мое настроение улучшают мои любимые купальники. А что тебе больше нравиться, море или горы?" – поинтересовалась дочь "Суперблондинки".

Пляжное фото Маши полностью можно посмотреть тут

Вся в маму! Дочь Поляковой в купальнике покорила стройностью в Мексике

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики дочки артистки тут же обратили пристальное внимание на ее пляжный образ и не удержались от комплиментов. Они в который раз отметили сходство девушки и ее звездной мамы. Правда, некоторые фолловеры написали, что купальник Маше не по размеру и немного великоват.

  • "Очень красивая"
  • "Красуня, вся в маму"
  • "Маша, ви гарнюня!"
  • "Выглядишь прекрасно, только купальник как-то не очень..как будто трусики большие"
  • "Очень!"
  • "Умница! Красавица!"
  • "Красотка, просто нема слів"
  • "Ты очень-очень красивая, Маша"
  • "Маша, какая ты красивая"

Скриншот комментариев

Ранее Маша Полякова поделилась солнечным настроением на нежном фото из США. Девушка устроила стрит-стайл фотосет на улицах Майами.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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