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Оля Полякова в "соковитому" вбранні заінтригувала фото в незвичайному місці Мексики

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2020 - 14:26
Оля Полякова в "соковитому" вбранні заінтригувала фото в незвичайному місці Мексики
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка звернулася до шанувальників із питанням

Оля Полякова після міні-туру по Канаді і США вирішила набратися нових сил і відновитися в екзотичній Мексиці. До речі, співачка вирушила у подорож з дітьми – Машею і Алісою. Артистка зачарувала мережу фото молодшої дочки, і дівчинці тут же напророкували модельне майбутнє. Маша ж вже наздогнала по зросту свою високу маму, а зовні співачка і її старша дочка схожі як дві краплі води. У Мексиці Оля не обмежується тільки пляжним відпочинком. Так, вона вирушила на незвичайну екскурсію і поділилася барвистими фото на сторінці в Instagram.

Оля відображена в сукні довжини мідаксі амарантового відтінку. Вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію. Горловина і поділ сукні прикрашені ажурним мереживом, а талія виділена широким поясом-резинкою. Вона доповнила жіночне вбрання зручними сандалями і сховала очі за сонячними окулярами.

"Текіла тут і справді гарна! А роблять її з блакитної агавви, яка росте навколо мене, а саме з величезної шишки, яка під землею! Хочете в сторіз процес приготування?" - запитала Оля.

Оля Полякова в &quot;соковитому&quot; вбранні заінтригувала фото в незвичайному місці Мексики

Оля Полякова в &quot;соковитому&quot; вбранні заінтригувала фото в незвичайному місці Мексики

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Процес вживання хочемо!" - написав шоумен і гуморист Гарік Бірча. "Гарік! В рот!" - відповіла співачка в жартівливій формі.

Шанувальники Олі в своїй більшості також захотіли власними очима побачити незвичайне видовище, але, в першу чергу, обдарували артистку компліментами.

  • Платтячко бомбезне!
  • Красуня!
  • Попелюшка
  • Оля, ви в такому платті
  • Просто Богиня
  • Яка Ви гарна!
  • Яка краса!
  • Класне плаття
  • Чудова сукня, яскрава та жива фотографія

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова вразила фігурою в купальнику на пляжі в Канкуні. Вона "позмагалася" з донькою Машею, яка також покрасувалася в бікіні.

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Новини України Оля Полякова
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