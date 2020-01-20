ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ждет ее моделинг: подросшая младшая дочь Оли Поляковой покорила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 11:29
Ждет ее моделинг: подросшая младшая дочь Оли Поляковой покорила сеть
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

У певицы подрастают две дочери-красавицы

Оля Полякова недавно весело отпраздновала свое 36-летие - певица вместе с дочерьми и друзьями зажигала на мексиканском курорте Канкун, где сейчас отдыхает. Звезда с удовольствием расслабляется на пляже и даже устроила "битву бикини" со своей старшей дочкой, 14-летней Машей, которая невероятно на нее похожа. Яркие фото вызвали фурор в сети - многие поклонники отметили, что мама с дочкой выглядят, будто сестрички! Младшую Алису, которой восемь лет, артистка показывает реже.

Однако на этот раз решила порадовать поклонников свежими кадрами с девочкой - причем устроила ей настоящую пляжную фотосессию! Алиса в купальнике эффектно позировала в гамаке, пронзительно глядя на камеру. Полякова отметила, что ее явно ждет модельная карьера.

"Ой, думаю, ждёт ее моделинг!" - написала "Королева ночи" под публикацией.

Фото: дочь Оли Поляковой Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети с ней вполне согласны и оставили красотке Алисе множество комплиментов. Фаны отметили, что она больше похожа на папу, в то время как Маша явно пошла внешностью в маму.

  • Такая милая!!! Счастья ей и хорошей учёбы! У неё прекрасная мама и сестра!!!:))))
  • Папина доця
  • Ой, баааатюшкиииии, еще одна Полякова
  • ох этот взгляд и позирование ....моделинг ,думаю ,обеспечен
  • Красунечка
  • Оля Полякова 3.0 Красотка)))
  • Красоточка такой взгляд ух . Расти солнышко умницей на радость маме с папой . Фотомодель прям на все 1000%
  • Роскошная
  • Хорошенькая
  • гарна, на тата схожа
  • Безумно красивая девочка
  • Ніжна красуня
  • Красавица вся в маму
  • Модель просто
  • Маша нежность...а Алиса харизма ходячая

Ждет ее моделинг: подросшая младшая дочь Оли Поляковой покорила сеть

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова в купальнике соблазнила идеальными формами на пляже в Мексике.

Когда дочь уже с тебя: Оля и Маша Поляковы померялись фигурами в бикини Ужасно и страшно: Оля Полякова рассказала о мистическом начале отдыха в Мексике
Новости Украины отдыхОля Поляковадочь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь