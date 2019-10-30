Оля Полякова поразила признанием о первой брачной ночи

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица рассказала, что они умудрились поссориться

Украинская "Королева ночи" Оля Полякова довольно долго не раскрывала подробностей своей личной жизни, однако в последнее время решила приоткрыть завесу и начала делиться интересными историями о своем муже. К слову, артистка уже 15 лет замужем за Вадимом Поляковым и пара растит двух дочерей-красавиц - Машу и Алису. В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" певица ошеломила признанием о своей первой брачной ночи.

Как рассказала Оля, она прошла очень нестандартно и совсем не так, как ожидалось - молодожены умудрились поссориться.

"Боже, мы так поссорились в первую брачную ночь! Ну, во-первых, это была не ночь, это был день. Все гуляли, и в семь утра мы пришли домой и очень сильно поссорились, поэтому спали в разных комнатах", – поделилась Полякова.

Фото: Оля Полякова с мужем Вадимом (instagram.com/polyakovamusic)

По словам звезды, в их семье нередко происходят всевозможные курьезы. К примеру, ее супруг немного перепутал и надел ее брюки вместо своих.

"И он даже как-то пришел, я вижу - у него какие-то такие узенькие штанишки на нем. Говорю − ну повернись. Вижу − а там мои штаны. Он перепутал и надел мои брюки, и они такие скинни. И пришел в моих штанах", − рассказала певица.

Фото: Оля Полякова с мужем Вадимом (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля отмечала, что избежать конфликтов или "сгладить углы" им с мужем помогает юмор, ведь без него выдержать ее строптивый характер было бы нелегко.

"Мой Вадик - очень веселый человек. Другой бы такого не выдержал. У нас с мужем очень юмористические отношения, мы много шутим, прикалываемся, нам очень интересно общаться", – объяснила исполнительница.

Напомним, Оля Полякова рассекретила истинную причину поездки на Сицилию - как оказалось, певица записалась в одну из кулинарных школ, где свои мастер-классы проводят известные итальянские шеф-повара.